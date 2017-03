Un fost consilier al lui Basescu il apara pe Dragnea: Foarte bine ca isi ajuta baiatul. Era mai bine sa vanda droguri?! Crescatori de porci s-au plans de pierderi, dar l-au laudat pe Dragnea jr. pentru succesul in business

2012. Cifra de afaceri: 21.737.717 lei

2013. Cifra de afaceri: 30.477.683 lei

2014. Cifra de afaceri: 36.802.653 lei

2015. Cifra de afaceri: 39.558.826 lei

Joi, Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania si Federata Pro Agro, un patronat din agricultura din care aceasta face parte, au invitat jurnalistii la o conferinta de presa care avea sa aiba loc cateva ore mai tarziu. Conferinta-fulger - pentru ca de obicei organizatiile de acest fel anunta cu cel putin cateva zile inainte conferintele - a avut ca tema necesitatea introducerii ajutorului de stat pentru fermele de porci romanesti "10.000 de euro la 200 de capete". Cel mai vocal a fost Adrian Radulescu, fost consilier prezidential al lui Traian Basescu si fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii din partea PDL. Radulescu, presedinte al Asociatiei Fermierilor din Romania, membra Pro Agro, i-a luat apararea liderului PSD Liviu Dragnea. HotNews Intr-o ancheta, a scris ca partidul lui Dragnea are in programul de guvernare si promoveaza in Parlament o schema de sprijin de la stat pentru crescatorii de porci intitulata "10.000 de euro pentru 200 de capete", in conditiile in care chiar fiul sau, Stefan Valentin Dragnea, are o ferma de porci." - a spus Radulescu, in conferinta.Intrebat daca i se pare in regula ca Liviu Dragnea, ca politician si decident, sa-si ajute propriul fiu, Radulescu a raspuns: "Ulterior, Radulescu a rectificat, sustinand ca de fapt a vrut sa spuna ca este de acord ca Dragnea sa-si ajute fiul cu resursele sale, nu in calitate de decident politic.In schimb, alti crescatori de porci s-au plans de pierderile pe care ei le au in aceasta afacere, subliniind necesitatea instituirii schemei de ajutor de la stat initiate de PSD." - a spus Ion Ladosi, presedintele Asociatiei producatorilor de Carne de Porc din Romania.La randul sau, Mihai Dunea, crescator de porci din comuna Radomiresti, judetul Olt, s-a plans de greutatile pe care le intampina in aceasta activitate pe care o desfasoara din anul 2012." - a spus fermierul.In context, reprezentantii producatorilor de carne de porc au reclamat faptul ca o parte a presei ar lovi in intregul sector, "pentru cazuri izolate".", a spus Ladosi, cu referire la cazul fiului lui Liviu Dragnea.La conferinta a fost si un fost deputat PNL, George Scarlat, de la Galati, care s-a lans si el de greutati in activitatea sa de crestere a porcilor si si-a afirmat sustinerea pentru programul PSD de ajutor de stat pentru crescatorii de suine. "In domeniul carnii de porc, nu facem politica", a spus Scarlat, care are o ferma de circa 17.000 de porci pe an, in judetul Galati.", a mai afirmat liberalul, intrebat despre fiul liderului PSD Liviu Dragnea.La randul sau, Adrian Radulescu, a pus cresterea afacerilor lui Dragnea jr. pe seama altor componente ale business-ului, cum ar fi procesarea carnii.Reamintim ca HotNews a publicat doua anchete in care a aratat ca fiul lui Liviu Dragnea, Stefan Valentin Dragnea, a devenit, in aprilie 2014, actionar al combinatului de porci de la Salcia, judetul teleorman, iar potrivit contractelor de la Registrul Comertului a preluat pachetul majoritar pentru doar 500 de lei (110 euro).Ferma de porci detinuta de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, a incasat ajutoare de la Uniunea Europeana si de la bugetul de stat in valoare de peste 3.000.000 de euro in ultimii trei ani, dupa cum rezulta din datele furnizate HotNews.ro de Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA).Afacerile ROMCIP, firma controlala de Dragnea jr., care detine ferma de porci de la Salcia, cresc de la un an la altul in perioada 2012-2015, dupa cum rezulta din datele raportate la Ministerul de Finante:Profit: 115.698 leiNumar mediu de angajati: 97 salariatiProfit: 125.033 leiNumar mediu de angajati: 117 salariatiProfit: 166.149 leiNumar mediu de angajati: 151 salariatiProfit: 89.265 leiNumar mediu de angajati: 203 salariati