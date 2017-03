Guvernul isi prezinta prioritatile legislative pentru actuala sesiune parlamentara / Printre ele: Legea vaccinarii si modificarea OUG privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Printre prioritati mai figureaza un proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, cu termen de finalizare tot in mai 2017.In ceea ce priveste Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Conventiei privind decontarile multilaterale in ruble transferabile si organizarea Bancii Internationale de Cooperare Economica, precum si a Statutului acestei Banci, incheiate la Moscova la 22 octombrie 1963, termenul de finalizare a a procedurii legislative este tot mai 2017.De asemenea, o alta prioritate legislativa a guvernului este organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania, cu termen de finalizare a procedurii legislative in iunie 2017.Lista prioritatilor legislative ale guvernului poate fi consultata in documentul atasat.