MAE: Romanca ranita grav in atacul de la Londra a fost operata si transferata la alt spital, pentru investigatii suplimentare

"Persoana de cetatenie romana internata in stare grava a fost supusa unei interventii chirurgicale fiind, la acest moment, transferata intr-o alta unitate medicala pentru investigatii suplimentare", anunta Ministerul de Externe.MAE precizeaza ca celula de criza constituita la nivelul misiunii diplomatice romane la Londra, aflata in coordonarea Centralei MAE, "mentine permanent legatura cu unitatea medicala respectiva, cu autoritatile locale si cu familia cetateanului roman, caruia ii va acorda tot sprijinul necesar".De asemenea, mai precizeaza MAE, un reprezentant al oficiului consular se afla la unitatea medicala unde este internata persoana ranita si acorda asistenta familiei.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord +44 20 76027328, +44 20 76029833, +44 20 76036694, +44 20 76025193, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta.Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a declarat joi dimineata pentru Agerpres ca romanca ranita in atentatul de la Londra a suferit o "interventie chirurgicala complicata", iar starea acesteia continua sa fie critica Doua persoane de cetatenie romana au fost ranite in urma atacului de miercuri de la Londra. Una dintre ele a fost externata, a informat joi dimineata MAE.Miercuri, un barbat a intrat cu autoturismul in pietonii de pe podul Westminster din Londra, iar dupa aceea a reusit sa injunghie un politist si a incercat sa intre in cladirea Parlamentului, inainte de a fi impuscat mortal de fortele de securitate. Politistul injunghiat a decedat in urma ranilor suferite, la fel si doi dintre pietonii loviti de masina atacatorului.