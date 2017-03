Dragnea, despre viitorul sef al SIE: Simetria folosita la cele doua servicii secrete in trecut a fost o solutie sanatoasa

Acesta a aratat, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca presedintele "are tot dreptul sa desemneze pe cine doreste dar si Parlamentul are dreptul sau de a accepta sau nu".Insa "cred ca se poate gasi o solutie acceptabila de ambele parti" iar "simetria folosita la cele doua servicii in trecut a fost o solutie sanatoasa si poate fi mentinuta", a spus Liviu Dragnea.Acesta nu a dorit sa spuna pe cine are in vedere PSD pentru acest post dar a subliniat ca "daca mergem la o discutie va dati seama ca avem si noi una sau doua propuneri, nu mergem doar sa auzim propuneri".In prezent, SRI este condus Eduard Hellvig, numit din partea PNL.