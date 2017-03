CNSAS: Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a fost urmarit de Securitate doi ani

"Raed Arafat este titular al dosarului nr. SIE 53239. Potrivit documentelor din dosarul mentionat, incepand cu anul 1986, domnia sa a fost urmarit de catre Inspectoratul Judetean Cluj, Grupa Operativa 0544, cu scopul de a verifica daca susnumitul prezinta interes pe linia muncii noastre, in special in perspectiva folosirii lui in exterior", se arata in adeverinta de necolaborare emisa de CNSAS pe numele actualului secretar de stat.In urma unor verificari "complexe", dosarul lui Arafat a fost inchis doi ani mai tarziu, in 1988."Urmare derularii de masuri de verificare complexe, dosarul a fost inchis in anul 1988 cu mentiunea: materialele privind pe Raed Dowod Ahmad Arafat nu prezinta interes pe linia muncii noastre", se mai arata in adeverinta CNSAS, facuta publica in 28 februarie 2017.Secretarul de stat a mai fost verificat o data de CNSAS in 2008, insa atunci institutia nu a gasit niciun document intocmit de ofiterii fostei Securitati cu privire la persoana sa.Intrebat daca a sesizat ca a fost urmarit doi ani de catre Securitate, Raed Arafat a raspuns negativ."Toti studentii straini stiau ca sunt in vizorul Securitatii. Asta era munca ofiterilor de atunci. Nu am simtit ca am fost urmarit, aveam 20 si ceva de ani, nu prea ma gandeam la asta. Mai aveam discutii cu colegii pe tema intreruperii apei si a curentului in garsoniera in care locuiam si pentru care plateam chirie. Probabil de asta am fost verificat", a declarat Raed Arafat pentru News.ro.Raed Arafat, 53 de ani, este medic, nascut in Damasc - Siria, specializat in anestezie-terapie intensiva. A crescut in Nablus, Cisiordania, iar la varsta de 16 ani a emigrat in Romania pentru a studia medicina.In septembrie 1990 a pus bazele Serviciulului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare (SMURD) la Targu Mures, devenit ulterior serviciu medical national de interventie rapida.In ianuarie 2014 a fost numit sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) creat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne.