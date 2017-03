Dan Mihalache: Romanii raniti in atentatul de la Londra sunt alaturi de familii; nu doresc sa facem publice date despre starea lor

"Ei ne-au comunicat ca nu ar vrea sa apara foarte multe detalii cu privire la starea lor de sanatate. Cred ca un pic de discretie e necesara, trec printr-un moment greu, un moment complicat, e important ca acum sunt impreuna cu familiile. Interesul e mare, dar trebuie sa tinem cont si de sensibilitati. Ei au trecut printr-o situatie extrem de dramatica. Astazi era ziua uneia dintre victime, urmau sa sarbatoreasca si, din nefericire, sunt intr-o cu totul alta postura si cred ca trebuie sa tinem cont si de sensibilitatea victimelor. Trebuie sa asteptam ca medicii sa isi faca datoria si sa speram ca victima va iesi din aceasta stare critica in care se afla", a afirmat Dan Mihalache.Chestionat daca simte temere in crestere la romanii care se afla la Londra, ambasadorul a spus ca, din punct de vedere al impactului, exista o stare de soc."Nu am elemente deocamdata apropo de starea de spirit a concetatenilor nostri. Sigur ca, din punct de vedere al impactului, aici la Londra, exista o stare de soc pentru ca lovitura a mers cumva in inima Londrei, inima Regatului Unit. Oamenii incearca sa depaseasca, Parlamentul s-a reunit astazi intr-o sedinta ordinara si, important, e o stare de calm in acest moment. Toti incepem sa ne punem problema asupra securitatii, nu neaparat in Marea Britanie, ci in intreaga Europa", a conchis Dan Mihalache.Cei doi tineri romani raniti, miercuri, in atacul de la Londra sunt din Constanta si se aflau in capitala Marii Britanii in vacanta, urmand sa sarbatoreasca ziua de nastere a barbatului.Andrei Burnaz si Andreea Cristea sunt din Constanta si au mers la Londra in vacanta, a declarat un apropiat al tinerilor. Vineri, cei doi urmau sa sarbatoreasca ziua de nastere a tanarului.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, referitor la atacul terorist din Londra, ca este multumit de modul in care reprezentantii ambasadei Romaniei in Marea Britanie au gestionat situatia in ceea ce ii priveste pe cei doi romani raniti in urma atentatului, precizand ca, potrivit ultimelor informatii pe care le-a primit in cursul acestei dimineti, romanca ranita grav a fost operata in cursul noptii, insa pericolul nu a trecut si se afla sub stricta supraveghere.Andreea este internata in continuare, in stare grava, iar Andrei, care a fost ranit usor, a fost externat.Cei doi urmau sa se casatoreasca in curand.Politia britanica a revizuit, joi, bilantul atacului terorist de la Londra, la patru morti, relateaza Reuters. Fortele de ordine au verificat mai multe adrese, iar opt persoane au fost arestate, a anuntat Politia Metropolitana. Ministrul britanic al Apararii, Michael Fallon, spune ca principala ipoteza este ca atacul a avut legatura cu terorismul islamic, iar politia verifica in prezent daca au fost implicati si alti oameni.