Fost sef in Shin Bet-ul israelian: Atacurile din zonele publice sunt practic imposibil de prevenit. In Marea Britanie mare parte a politistilor nu au arme / In Israel, de multe ori intervin civilii inarmati 

In Israel au avut loc in ultimii doi ani zeci de atacuri cu masina sau cu cutitul asupra civililor, politistilor si soldatilor din partea palestinienilor."Ce s-a intamplat in Londra a fost practic intr-o zona publica, cand este vorba de zone publice sunt aproape imposibil (de prevenit)", a spus Shlomo Harnoy, care a lucrat 25 de ani in Shin Bet, unde a coordonat inclusiv serviciul de protectie in timpul vizitelor presedintilor SUA. Acum el este conduce Sdema Group, o firma globala de consultanta in securitate.Sunt modalitati de a realiza zonele publice astfel incat sa contracareze amenintari specifice de securitate, inclusiv cand este vorba de materiale explozibile, dar cand este un atac pe un pod sau pe ceva de acest tip este dificil", a adaugat.In Israel, pe langa politie si soldatii care patruleaza, poarta arme si multi civili, cea mai mare parte cu serviciul militar satisfacut. In cazul multor atacuri din Israel, imaginile video arata cum civilii scot armele pentru a interveni."Dar, bineinteles, in Marea Britanie acest lucru este foarte dificil. Marea parte a politistilor nici nu poarta arma. Din punctul meu de vedere, acestea este una dintre greselile din Marea Britanie, ca nu permite politiei sa poarte arma", a afirmat Shlomo Harnoy.