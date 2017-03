Cine este Nicolae Nasta, nou secretar de stat in Ministerul Apararii: Care sunt legaturile sale cu personaje controversate din Ilfov

In legislatura trecuta, Nicoale Nasta a fost senator de Ilfov, mai intai ca membru PNL, migrand apoi la PLR, partid infiintat de Calin Popescu Tariceanu, care in 2015 s-a transformat in ALDE dupa fuziunea cu PC. Anul trecut a candidat in Covasna pentru functia de senator.Valentin Vasilescu, cel pe care l-a imprumutat cu 245.000 euro, a fost retinut de procurorii DNA in octombrie 2015, alaturi de alt om de afaceri, Gabriel Gliganescu, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat,evaziune fiscala si spalare de bani. "In perioada 2008 - 2014, inculpatii GLIGANEANU GABRIEL si VASILESCU VALENTIN, impreuna cu alte persoane, reprezentanti legali ai 3 societati comerciale, au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, grup care a fost sprijinit de mai multe persoane, angajati ai firmelor in care susnumitii inculpati aveau calitatea de asociati sau administratori", se arata intr-un comunicat al DIICOT din 21 octombrie 2015. In acest caz au fost implicate mai multe firme, printre care si SC MILVA PROD SRL. La aceasta firma a fost asociat chiar Nicolae Nasta, cu o cota parte de 50%. In declaratiile de interese din 2012, 2013 si 2014 apare ca asociat la aceasta firma. Insa, incepand cu 2015, nu mai apare ca asociat la Milva Prod.In prezent este trecut ca asociat la firmele NG International Impex SRL si Neidco 84 SRL.Potrivit declaratiei de avere, este proprietar asupra a 11 terenuri agricole, forestiere si intravilane in judetul Ilfov. Dintre acestea, patru sunt intravilane. Tot in judetul ilfov, mai detine trei case de locuite de 182 mp, 197 mp si 290 mp.