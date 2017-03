Avocatii lui Popescu Piedone au contestat rechizitoriul in dosarul autorizarii Clubului Colectiv

Cei patru inculpati in dosarul autorizatiilor ilegale acordate clubului Colectiv au reclamat, la termenul de joi, de la Curtea de Apel Bucuresti, nelegala sesizare a instantei."Ce dispozitie legala a incalcat clientul meu? Parchetul ar trebui sa refaca urmarirea penala. Rechizitoriul trebuie restituit pentru refacerea lui. Abuzul in serviciu nu poate fi retinut pentru clientul meu, DNA nu era competenta sa instrumenteze cazul si rechizitoriul trebuie refacut de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4", au sustinut aparatorii inculpatilor trimisi in judecata.De cealalta parte, avocatii partilor civile au cerut judecatorilor sa respinga contestatiile, ca nefondate."Acestea sunt niste simple pareri personale. Dupa logica aparatorilor domnului Piedone acesta se bucura doar de beneficiile functiei, in timp ce subordonatii sai semnau la ordinul lui, tot fara nicio responsabilitate", a aratat un avocat al victimelor incendiului din clubul Colectiv.Procurorul DNA a cerut si el respingerea contestatiilor ridicate de aparatorii fostului primar.Instanta Curtii de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare asupra acestor cereri, urmand sa dea o solutie definitiva peste o saptamana.