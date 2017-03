UPDATE Generalul Razvan Ionescu, numit prim-adjunct al directorului SRI / Inlocuitorul lui Coldea are 45 de ani si a absolvit Facultatea de Fizica

Potrivit unui comunicat al Serviciului, Razvan Ionescu are 45 de ani si o experienta de peste doua decenii in munca operativa a Serviciului.De profesie este fizician, absolvent al Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii Bucuresti. A urmat cursurile postuniversitare cu specializarea Geopolitica si Geostrategie din cadrul Academiei de Studii Economice, a absolvit masterul NATO Senior Executive din cadrul SNSPA, a absolvit cursurile seminarului Combaterea Armelor de Distrugere in Masa si Terorismului din cadrul Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall din Germania.A fost incadrat in SRI cu gradul de capitan si a absolvit ca sef de promotie cursurile de initiere. A fost avansat la gradul de general de brigada in primavara anului 2016 si anterior numirii in functia de prim-adjunct al Directorului SRI, a condus o unitate centrala cu activitate in combaterea amenintarilor transfrontaliere."De-a lungul carierei in SRI, domnul general de brigada Razvan Ionescu a ocupat mai multe functii, atat in cadrul unitatilor centrale, cat si teritoriale, unde a avut succese operationale de anvergura, in parteneriat cu servicii de intelligence din spatiul euroatlantic, pe problematici privind criminalitatea organizata transfrontaliera, respectarea regimurilor internationale privind proliferarea sistemelor de armament, fluxuri financiare internationale, migratie si terorism", potrivit comuniatului SRI.---La inceputul lunii martie, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, declara ca propunerea pentru functia de prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii va fi inaintata presedintelui inaintea prezentarii bilantului din 28 martie.Marincea a precizat ca directorul SRI "nu cauta niste nume de ofiteri pentru aceasta functie, ci persoane care se potrivesc unui profil dat de criterii foarte clare".Viitorul prim-adjunct al SRI trebuie sa aiba intre 40 si 50 de ani, abilitati importante de management si experienta in colaborarea cu partenerii strategici institutionali interni si externi. De asemenea, persoana care va fi propusa "trebuie sa impartaseasca valorile fundamentale ale SRI: integritate, profesionalism, patriotism, onoare", a mai spus Ovidiu Marincea.Functia de prim-ajunct al directorului SRI a ramas vacanta din 17 ianuarie, cand presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a semnat decretul de eliberare din functie si de trecere in rezerva a lui Florian Coldea.In aceeasi zi, SRI anunta ca ancheta interna demarata in urma unor inregistrari video publicate de fostul deputat Sebastian Ghita in care aparea alaturi de Florian Coldea nu a relevat elemente care sa se constituie incalcari ale legii sau normelor interne in vigoare, insa prim-ajunctul directorului SRI a cerut eliberarea din functie.