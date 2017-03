VIDEO Imagini cu momentul in care arhitecta din Constanta a fost aruncata de pe podul Westminster

Deocamdata nu este clar daca tanara de 29 de ani s-a aruncat in apa pentru a evita masina sau a fost proiectata in urma impactului.Tanara mergea impreuna cu partenerul sau, tot din Romania, si cu care urma sa se casatoreasca, pe pod, cand teroristul, la volanului unei masini 4x4, a intrat in pietoni, inainte de a injunghia mortal un politist, la intrarea in Parlamentul britanic.Romanca a suferit in noaptea de miercuri spre joi o interventie chirurgicala in vederea eliminarii un cheag de sange pe creier, operatie reusita, dupa cum a declarat ambasadorul roman la Londra, Dan Mihalache.De asemenea, medicii britanici au decis transferul ei la un alt spital din Londra cu aparatura mai adecvata situatiei ei, lucru ce s-sa intamplat deja joi dimineata.Starea ei ramane critica, a spus Dan Mihalache, precizand ca tanara are mari probleme pulmonare.