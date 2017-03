Theresa May i-a transmis presedintelui Iohannis "regretele sale puternice" pentru ranirea celor doi cetateni romani in atentatele de la Londra

Potrivit sursei citate, presedintele Romaniei "a condamnat in termeni fermi atacul terorist care a avut loc ieri la Londra, langa Parlament, simbolul democratiei britanice, si a exprimat solidaritatea deplina a Romaniei si a poporului roman cu Regatul Unit". De asemenea, Klaus Iohannis a transmis, in numele sau si al Romaniei, condoleante familiilor victimelor si urari de insanatosire grabnica celor raniti.In discutie Klaus Iohannis a amintit initiativa de creare a unei Curti internationale impotriva terorismului, lansata in comun de Romania si Spania.Tot joi, presedintele Iohannis a semnat o scrisoare de condoleante catre Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.