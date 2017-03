Moldova nu va participa la Adunarea Parlamentara a Comunitatii Statelor Independente

Candu a precizat ca unii deputati - cel mai probabil socialisti - si-au declarat intentia de a merge la acest eveniment."Pot merge, dar o vor face pe cont propriu", a declarat acesta, precizand ca, oficial, Republica Moldova nu va fi reprezentata la lucrarile Adunarii Parlamentare a CSI.Acesta a invocat abuzurile comise de serviciile speciale rusesti fata de o serie de demnitari moldoveni: "Dupa cum stiti saptamana viitoare sunt organizate mai multe evenimente legate de sedintele plenare a Adunarii Parlamentare a CSI. Luand in considerare nota diplomatica transmisa Rusiei, acele abuzuri din partea unor servicii speciale rusesti la adresa demnitarilor moldoveni, care sunt mentionate in nota, dar si dicutiile avute cu autoritatile ruse, sunt unele mesaje pozitive care vin din Rusia, pe diverse cai. De mentionat ca autoritatile centrale ale Federatiei Ruse examineaza cu atentie nota de protest, insa cu toate acestea nu avem un raspuns oficial din partea Rusiei. De aceea, delegatia Republicii Moldova nu va participa la sedintele Adunarii Parlamentare a Comunitatii Statelor Independente", a explicat Andrian Candu.Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, si prim-ministrul Pavel Filip au transmis o nota catre conducerea politica a Federatiei Ruse, prin care sunt semnalate o serie de abuzuri comise impotriva oficialilor din Parlament, Guvern, serviciile speciale si partidele Coalitiei de Guvernare din Republica Moldova.In nota este descris modul in care oficialii moldoveni sunt opriti abuziv la intrarea in Federatia Rusa, interogati, perchezitionati, tratati in mod umilitor de catre reprezentanti ai serviciilor speciale rusesti.Hartuirea oficialilor moldoveni la intrarea in Federatia Rusa si punerea lor sub monitorizare internationala au luat amploare odata cu avansarea de catre anchetatorii moldoveni in investigatiile privind spalarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, bani proveniti din Federatia Rusa. Mai exact, imediat dupa ce au fost retinuti oficiali ai bancii amintite, iar judecatori si executori au fost pusi sub invinuire, unii dintre ei fiind trimisi deja in judecata. Mentionam ca ancheta a relevat inclusiv legaturi intre o parte din banii respectivi si tentativa de corupere a unor deputati din Parlamentul Republicii Moldova.Evidentiem si faptul ca doar in ultimele luni, cel putin 25 de oficiali moldoveni au fost opriti si tratati abuziv la intrarea in Federatia Rusa.O alta ingrijorare exprimata este legata de lipsa totala de cooperare a institutiilor de drept din Federatia Rusa cu anchetatorii moldoveni in acest caz, precum si refuzul de a raspunde la comisiile rogatorii transmise de procurorii moldoveni in ancheta privind spalarea celor 22 de miliarde de dolari.