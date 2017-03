Asociatia Secular-Umanista prezinta o adresa a Arhiepiscopie Tomisului ce obliga profesorii de religie sa participe la "Marsul pentru Viata"

"Aveti obligatia ca impreuna cu toti profesorii de religie sa participati la aceasta actiune, dat fiind protocolul dintre B.O.R. si M.E.N., privind dubla subordonare a profesorilor de religie. La randul lor, profesorii de religie au obligatia sa afiseze materialele primite in scolile in care predau si sa informeze cadrele didactice, elevii si parintii acestora", se scrie in adresa prezentata de ASUR."Este normala angrenarea unor cadre didactice in astfel actiuni? Vedem din nou efectele nefaste ale dublei subordonari a profesorilor de religie, vedem la ce duce infiltrarea sistemului de invatamant de catre cultele religioase." a declarat Toma Patrascu, presedintele ASUR. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a binecuvantat demersul Asociatiei "Studenti pentru viata" de a organiza cea de-a saptea editie nationala a Marsului pentru viata, eveniment care va avea loc in dupa-amiaza zilei de 25 martie 2017 (sarbatoarea Bunei Vestiri) in 285 de localitati, informeaza un comunicat BOR.Aceste manifestari nu au un organizator unic, ci in fiecare oras sau localitate exista organizatori locali independenti, care reprezinta diferite organizatii si institutii pro-viata locale, sustine Biserica Ortodoxa.Patriarhia Romana nu face parte dintre organizatori, dar a binecuvantat si sprijina spiritual manifestarea, afirma sursa citata, care precizeaza ca ca participarea clerului si mirenilor la acest eveniment nu este obligatorie, ci benevola.