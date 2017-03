BOR: Nu suntem printre organizatorii "Marsului pentru Viata", dar Patriarhia a binecuvantat si sprijina spiritual manifestarea

Aceste manifestari nu au un organizator unic, ci in fiecare oras sau localitate exista organizatori locali independenti, care reprezinta diferite organizatii si institutii pro-viata locale, potrivit Bisericii Ortodoxe.Patriarhia Romana nu face parte dintre organizatori, dar a binecuvantat si sprijina spiritual manifestarea, afirma sursa citata, care precizeaza ca ca participarea clerului si mirenilor la acest eveniment nu este obligatorie, ci benevola."In cadrul acestui eveniment sunt reafirmate valorile familiei crestine traditionale, indeosebi darul sfant al vietii prin nasterea de copii si cresterea lor in credinta sfanta si iubire milostiva", se mai spune in comunicat.Intr-un alt comunicat, transmis luni, BOR indemna romanii sa participe "in numar cat mai mare la Marsul pentru viata, in ziua de 25 martie 2017, pentru a oferi astfel o marturie vie despre importanta si sensul crestin al vietii umane, despre efectele dezastruoase ale avortului asupra familiei si societatii si despre necesitatea sprijinirii femeilor care urmeaza sa nasca pe copilul binecuvantat de Dumnezeu.