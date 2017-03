Cei doi romani raniti la Londra erau un cuplu si urmau sa se casatoreasca. El a fost externat, ea este in continuare in stare grava

Sunt alături de românii răniți în atacul teribil din Londra și de toți cei afectați. Condoleanțe familiilor victimelor. RO solidară cu UK. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 22, 2017

Romanii venisera ca turisti in capitala britanica si sarbatoreau acolo ziua unuia dintre ei."Tanara este intr-o stare relativ complicata, destul de grava cu leziuni cerebrale, cu plamanii care sunt pe punctul de a ceda, baiatul e in stare buna are doar o fractura la laba piciorului, dar in ceea ce o priveste pe tanara speram ca se va redresa. Erau turisti, din pacate au avut ghinion, venise sa isi serbeze ziua de nastere erau prieteni urmau sa se casatoreasca", a declarat la Realitatea TV Mihalache.Fata este in continuare internata in stare grava, iar logodnicul ei, care a fost ranit usor in urma incidentului, a fost externat, potrivit MAE, care precizeaza ca ambasada Romaniei mentine permanent legatura atat cu familia persoanei aflate in stare grava, cat si cu cetateanul roman care a fost externatAmbasadorul Romaniei la Londra a explicat ca starea grava a femeii este determinata de faptul ca ea a fost lovita de masina atacatorului si a fost proiectata in raul Tamisa, de unde a fost recuperata de echipele de salvare si transportata la spital.Potrivit Guardian, 40 de persoane au fost ranite in atac. Printre raniti se afla trei studenti francezi, cinci turisti sud-coreeni, patru studenti britanici, trei politisti, un cuplu de romani si o femeie de nationalitate germana, noteaza publicatia britanica.Presedintele Iohannis a scris pe contul sau de Twitter ca este alaturi de romanii raniti in atacul teribil din Londra si de toti cei afectati si ca Romania este alaturi de Marea Britanie.