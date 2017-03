LIVE TEXT Atac la Londra: Atacatorul a fost inspirat de terorismul international / 40 de persoane au fost ranite

Politia britanica a anuntat ca 40 de persoane au fost ranite, multe dintre ele atunci cand atactorul a intrat intentionat in pietonii de pe podul Westminster, scrie Guardian. Printre raniti se afla trei studenti francezi, cinci turisti sud-coreeni, patru studenti britanici, trei politisti, un cuplu de romani si o femeie de nationalitate germana, noteaza publicatia britanica.Politia britanica a lansat in noaptea de miercuri spre joi un raid la o proprietate rezidentiala din apropiere de un restaurant indian din Birminham, inchizand o parte din oras timp de mai mult de doua ore, relateaza Daily Mail. Potrivit BBC News, masina folosita in atacul de la Londra ar fi fost inchiriata din zona. (News.ro)Una dintre cele 2 persoane de cetatenie romana ranite se afla in continuare internata in stare grava, iar cealalta, care a fost ranita usor in urma incidentului, a fost externataAutoritatile de transport din Londra ii sfatuiesc joi dimineata pe calatori sa evite zona Westminster, avertizandu-i ca drumurile sunt inca inchise, scrie BBCNews pe pagina online.-------------"Nu voi comenta cu privire la identitatea agresorului (...), dar mergem pe pista terorismului islamist", a declarat M. Rowley, miercuri seara.Imbracata in negru, premierul britanic Theresa May a calificat miercuri atacul drept "pervers", intr-un discurs solemn la resedinta sa din Downing Street. "Fortele raului nu ne vor diviza" a afirmat May, dupa o reuniune de criza.