Iohannis pe Twitter: Sunt alaturi de romanii raniti in atacul teribil din Londra si de toti cei afectati. RO solidara cu UK/ Dragnea: Guvernul Grindeanu monitorizeaza cu atentie evolutia situatiei

"Sunt alaturi de romanii raniti in atacul teribil din Londra si de toti cei afectati. Condoleante familiilor victimelor. RO solidara cu UK", a scris presedintele.Doi cetateni romani au fost raniti in atacul de la Londra si au fost transportati la spitale, a anuntat anterior MAE.MAE precizeaza ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord +44 20 76027328; +44 20 76029833; +44 20 76036694; +44 20 76025193, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord monitorizeaza in continuare evolutia situatiei, mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari."In urma atacului terorist care a avut loc astazi, la Londra, imi exprim intreaga solidaritate cu poporul si guvernul britanic. Faptul ca atacul a avut loc langa cladirea Parlamentului, simbol al democratiei si pluralismului, arata ca a fost indreptat impotriva valorilor care stau la baza statelor europene moderne, ceea ce il face cu atat mai condamnabil", a precizat presedintele Camerei Deputatilor.Liviu Dragnea a transmis condoleante familiilor victimelor, exprimandu-si speranta ca cetatenii romani raniti beneficiaza de cea mai buna ingrijire."Transmit condoleante familiilor victimelor si sper ca toate persoanele ranite in atac, in particular cetatenii romani raniti, beneficiaza de cea mai buna ingrijire si asistenta medicala", a completat liderul social-democratilor.Presedintele Camerei Deputatilor a mai spus ca are incredere in Guvernul Grindeanu ca va monitoriza "cu atentie" evolutia situatiei."Am incredere ca Guvernul Romaniei monitorizeaza cu atentie evolutia situatiei, inclusiv in ceea ce priveste eventualitatea aparitiei unor noi date privind cetateni romani afectati de atac, precum si pentru oferirea de asistenta consulara tuturor cetatenilor romani afectati de tragicele evenimente", a conchis Liviu Dragnea.Cel putin patru oameni au murit, inclusiv un ofiter de politie injunghiat in curtea Parlamentului si atacatorul, a anuntat Scotland Yard.Cel putin 20 de oameni au fost raniti, au adaugat autoritatile.