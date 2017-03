Intarzieri record la CFR din cauza grevei spontane - Unele trenuri au stationat si 12 ore in gari

Cele mai grave probleme au fost intre 7.30 si 19.30 cand cateva trenuri care veneau dinspre vestul tarii au stationat in diverse gari.CFR informa in jurul orei 14.00 ca ca activitatea feroviara a fost reluata in regionalele Bucuresti, Craiova, CF Cluj, Iasi, Galati si Constanta, insa pe Brasov si Timisoara greva a continuat aproape total pana dupa ora 19.00. Spre Ardeal nu au circulat nici dupa aceasta ora trenuri, cu exceptia unor trenuri Regio catre Brasov. Mai mult, vorbind la garile Ploiesti Vest si Brasov, am fost atentionati ca la noapte va izbucni greva mecanicilor, astfel ca haosul are mari sanse sa se mentina si maine.Intarzierile au fost extrem de mari si unele trenuri nu au ajuns la destinatie nici la publicarea acestui articol, desi au intrat in tara acum peste 20 de ore.De exemplu trenul IR 347 de la Viena a intrat in tara pe la Curtici la ora 3.36 si nu a ajuns la ora scrierii acestui articol nici macar la Sibiu, din cauza ca a stationat 12 ore si 20 de minute in gara Simeria.Trenul IR 473 de la Budapesta a intrat in tara la ora 23.59, la Curtici si desi, ar fi trebuit sa ajunga la ora 12.30 la Bucuresti, dar la 22.11 abia a ajuns la Brasov, cu 12 ore si 40 de minute intarziere. De ce? Fiindca a stationat intre Sighisoara si Brasov peste 600 de minute (160 in gara Beia si pste 450 in Rupea). Estimarea este ca va ajunge in capitala la ora 0, astfel ca drumul Curtici-Bucuresti va fi in total de doua ori mai lung.De greva au fost afectate si trenuri care au plecat ieri. Spre exemplu IR 1741 a plecat marti la 18.45 din Bucuresti si a ajuns la Satu Mare 20 de ore mai tarziu, fiindca a stationat 244 de minute in gara Piatra Craiului din judetul Cluj.Unele trenuri au plecat, insa spre exemplu un tren Regio Bucuresti-Brasov a fost tinut doua ore si 50 de minute in gara Comarnic, intre orele 17.50 si 20.40.Trenul IR 1746 a plecat din Satu Mare la 3.47, iar 19 ore mai tarziu inca este pe drum, la 22.36 ajungand abia la Sighisoara, dupa ce a stat 3 ore si jumatate in Ileanda, o ora la Campia Turzii si peste trei ore la Blaj. Estimarea CFR este ca va ajunge la 4.15 in Capitala.La ora 20.20 CFR dadea un comunicat ambiguu in care nu se mentiona nimic de greva, ci doar ca "Administratia CFR SA si sindicatele feroviare au semnat un ACORD care asigura cadrul normal si legal de functionare a companiei, pana la semnarea Contractului Colectiv de Munca 2017/2018, si pastrarea drepturilor esentiale pentru salariati precum sporurile, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masa si a ajutoarelor sociale".Reamintim ca o parte dintre angajatii CFR Infrastructura au declansat un protest spontan miercuri dimineata, incepand cu ora 7:00, graficul de circulatie al trenurilor fiind afectat. Protestul spontan vine dupa ce sindicatele au cerut majorari salariale, iar compania a refuzat. Sindicatele din CFR au cerut majorari salariale de 25%.Conducerea companiei si federatiile sindicatele reprezentative se afla in negocieri pentru semnarea noului Contractul Colectiv de Munca 2017-2018, negocieri in cadrul carora conducerea CFR SA a anuntat ca in bugetul companiei pentru anul 2017 este inclusa o cresterea a fondului de salarii cu 22,5%, crestere care se va regasi, in urma negocierilor cu partenerii sociali, in salariile angajatilor, sustine compania feroviara.Intrucat actualul Contract Colectiv de Munca (CCM) expira miercuri, 22 martie, compania a propus incheierea unui Act Aditional pe o perioada de minimum 30 zile si maximum 90 de zile.