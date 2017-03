Drepturile europenilor din M. Britanie, inclusiv ale romanilor, prioritatea de negociere a UE pentru Brexit

Seful echipei de negociere pentru Brexit a Comisiei Europene, Mmichel Barnier, a prezentat miercuri conditiile blocului comunitar pentru discutii, spunand ca asigurarea drepturilor pentru cei aproximativ 4,5 milioane de cetateni UE din Marea Britanie, inclusiv romani, si britanici din statele membre este cruciala, relateaza Reuters, citeaza de News.ro.Potrivit lui Barnier, oameni precum studentii polonezi si asistentele romance din Marea Britanie si pensionarii britanici din Spania se confrunta cu o mare incertitudine privind drepturile de resedinta si accesul pe piata muncii, la pensii, securitate sociala si educatie, potrivit News.ro."Garantarea drepturilor lor ca cetateni europeni, pe termen lung, va fi prioritatea noastra absoluta de la inceputul negocierilor", a subliniat el intr-un discurs rostit la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles.Premierul britanic Theresa May a spus, de asemenea, ca vrea ca aceasta chestiune sa aiba prioritate, insistand in acelasi timp ca o solutie trebuie sa fie reciproca.Guvernul britanic a refuzat, insa, deocamdata sa garanteze drepturile existente in afara unui acord mai amplu.Barnier a precizat ca reciprocitatea, continuitatea si nediscriminarea ar trebui sa fie principii de baza, adaugand ca va dura, probabil, cateva luni pentru a obtine o astfel de garantie.Negociatorul UE, fost comisar pentru servicii financiare, obisnuit sa lucreze cu Londra, a explicat ca sunt trei conditii pentru a ajunge la un acord pentru Brexit in decurs de doi ani prevazuti de normele UE.Partile trebuie sa dea dovada de transparenta si sa spuna adevarul despre ce inseamna parasirea blocului comunitar, sa indeparteze incertitudinile privind oamenii, banii si granitele si sa negocieze chestiunile in ordinea corecta, considera Barnier.El a avertizat ca scenariul iesirii Marii Britanii din UE fara un acord, asa cum au sugerat unele de voci de la Londra, este o posibilitate, insa nu una dorita de Bruxelles.Unii eurosceptici din Guvernul conservator al lui May au spus ca nici un acord -ceea ce ar insemna, de exemplu, ca Marea Britanie s-ar intoarce la taxele vamale ale Organizatiei Mondiale a Comertului - ar fi o varianta mai buna decat un acord prost sau daca ruperea de UE nu ar fi totala.Barnier a atras, insa, atentia ca lipsa unui acord ar putea duce la cozi lungi de camioane in orasul-port britanic Dover, la perturbarea curselor aeriene din si spre Marea Britanie si la o penurie de combustibil nuclear pentru centralele Regatului Unit.El a admis ca ar putea fi nevoie de un acord de tranzitie, care ar trebui sa fie bazat pe normele UE, sa intre sub jurisdictia instantelor UE si sa aiba o durata limitata.FARA NOTA DE PLATA PENTRU BREXIT, DAR MAREA BRITANIE TREBUIE SA ISI ACHITE DATORIILEBarnier a spus ca negocierile ar trebui sa permita lamurirea rapida a intrebarilor legate de finantarea programelor asigurate pentru bugetul UE.El a oferit ca exemplu programele UE in valoare de 685 de miliarde de euro pentru a ajuta oamenii si regiunile aflate in dificultate si pentru finantarea proiectelor de infrastructura si cercetare ¬ toate aprobate de toti cei 28 de membri UE, inclusiv Marea Britanie.¬Nu exista un pret care trebuie platit pentru iesire. Dar trebuie sa achitam datoriile. Nu vom cere Marii Britanii sa plateasca nici macar un euro pentru ceva ce nu a convenit ca membru¬ UE, a declarat el.Un alt punct de pe agenda lui Barnier pentru negocieri il reprezinta granitele externe dupa Brexit, in special dintre Marea Britanie si Irlanda. El a cerut lamurirea rapida a situatiei.¬Vom fi extrem de atenti, in aceste negocieri, la consecintele deciziei deciziei Marii Britanii de a iesi din Uniunea Vamala si la orice ar putea, intr-un fel sau altul, sa slabeasca dialogul si pacea¬, a afirmat el.Barnier a dat asigurari ca UE impartaseste ambitia lui May de a ajunge la un ¬acord de liber-schimb curajos si ambitios¬, dar a notat ca termenii vor fi mai putin favorabili decat ce are in prezent Londra si trebuie sa ia in calcul standardele sociale si ecologice ale UE.Barnier a repetat leitmotivul UE, potrivit caruia un acord comercial cu Marea Britanie nu inseamna ca Londra isi poate alege privilegiile si obligatiile si ca un astfel de acord poate veni numai dupa convenirea termenilor ¬divortului¬.¬Cu cat ajungem mai repede la un acord si la o retragere ordonata, cu atat mai repede ne putem pregati pentru relatia viitoare¬, a insistat el, adaugand ca lasarea chestiunilor dificile pe ultimul moment inseamna invitarea esecului.