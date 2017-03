MAE: Doi romani, raniti in atacul de la Londra

Precizari MAE referitoare la atacul de la Londra

Ministerul Afacerilor Externe exprima profundul regret si condoleante pentru pierderea de vieti omenesti in urma atacului care a avut loc astazi, 22 martie, la Londra. In aceste momente dificile, Ministerul Afacerilor Externe exprima intreaga solidaritate cu poporul britanic.In urma demersurilor de urgenta intreprinse de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord pe langa autoritatile locale, cu privire la identificarea cetateniei victimelor, Ministerul Afacerilor Externe transmite urmatoarele:Din cele mai recente informatii obtinute de la autoritatile locale, au fost identificate 2 persoane de cetatenie romana care au fost ranite. Acestea au fost transportate la spitalele din zona in vederea acordarii asistentei medicale.Precizam faptul ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord +44 20 76027328; +44 20 76029833; +44 20 76036694; +44 20 76025193, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord monitorizeaza in continuare evolutia situatiei, mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari.