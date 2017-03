Klaus Iohannis dupa discutia din CSAT privind corvetele: Este cu siguranta nevoie de o mai buna clarificare a procedurii

Klaus Iohannis a declarat ca, in discutiile de marti din CSAT, nu s-a stabilit santierul sau firma care va face lucrarile, fiind nevoie de discutii in Parlament: "Este cu siguranta nevoie de o mai buna clarificare a procedurii. Guvernul a promis ca va face acest lucru. Ministrul Apararii ne-a spus ieri ca a trimis in Parlament propunerile pentru marile proiecte de achizitii, care au nevoie, daca depasesc o anumita suma, de acordul Parlamentului. Sper ca aceste chestiuni sa fie discutate cu celeritate in Parlament", a spus presedintele, citat de News.ro.El a afirmat ca, daca aceste discutii vor avea loc rapid, se va putea trece la urmatorul pas, respectiv selectarea ofertantului.Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Hotararea privind corvetele data de Cabinetul Ciolos anul trecut a fost abrogata si a dat asigurari ca acestea vor fi construite tot in Romania, in urma unei noi negocieri, dupa ce procedura va fi avizata de Parlament, exprimandu-si speranta ca in a doua jumatate a anului sa fie semnat un contract avantajos pentru construirea corvetelor.