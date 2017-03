Klaus Iohannis l-a decorat pe Cristian Topescu:Timp de 40 de ani ati adus in casele noastre momentele in care sportivii romani au obtinut victorii incredibile

El a subliniat parcursul profesional "complex" al acestuia, care excede calitatea de comentator sportiv, fiind, in anii 1960, si campion national la hipism, apoi reporter sportiv la Televiziunea Romana, precum si publicist in domeniul sportului."Vocea dumneavoastra, decenta, eleganta si profesionalismul comentariilor au reprezentat momente de regasire in valoare, in devotament si dragoste pentru sport si pentru Romania, in cele din urma. Avand in vedere ca peste numai patru zile veti implini frumoasa si onorabila varsta de 80 de ani, va adresez calde urari de ᅡLa multi aniᅡ, sanatate si implinirea tuturor aspiratiilor", a mai spus presedintele.Cristian Topescu a rostit, la final, cateva cuvinte de multumire: "In pragul implinirii unei varste, sper, respectabile, in fata presedintelui tarii mele, pot sa spun doar un singur cuvant: multumesc", a spus el.Steaua Romaniei nu este prima decoratie primita de catre Topescu din partea statului roman. Lui i-au mai fost decernate Ordinul Meritul Sportiv, Ordinul Olimpic Colanul de Aur si Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler. De asemenea, in urma unui decret semnat de presedintele Romaniei in octombrie 2016, colonelul in retragere Cristian Topescu a fost avansat la gradul de general de brigada.Pe 30 ianuarie, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fostul comentator a primit titlul de cetatean de onoare al Bucurestilor.Cristian Topescu este unul dintre cei mai cunoscuti comentatori sportivi din Romania. Topescu a activat si in viata politica, fiind senator in perioada 2008¬2012, din partea Partidului National Liberal. Pe 26 martie va implini 80 de ani.Topescu a urmat cursurile Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport si a fost membru al echipei hipice a Romaniei, practicand sarituri peste obstacole. Mai tarziu, a lucrat ca reporter sportiv la Televiziunea Romana. Tot in cadrul TVR, a fost realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef Sport si director general adjunct al TVR. Acesta a fost reporter sportiv si la postul de radio Europa FM, director relatii publice la Fotbal Club Steaua, director al ziarului Prosport, dar si comentator la televiziunea Eurosport.Cristian Topescu a comentat peste 5.000 de transmisiuni live, 13 editii ale Jocurilor Olimpice, dar si campionate mondiale si europene.