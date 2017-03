Ministrul Sanatatii: Am primit o solicitare de includere a transplantului de plamani de la spitalul Sf. Maria in programul national de sanatate

"In cursul zilei de ieri, am primit o solicitare din partea Primariei Municipiului Bucuresti si din partea ASSMB-ului de a include programul de transplant pulmonar de la Spitalul 'Sf. Maria' in programul national de sanatate pe transplant pentru care au si solicitat in mod expres verificarea conditiilor de la spital. Motiv pentru care am dispus ieri Agentiei de Transplant organizarea unei vizite de evaluare la zi a conditiilor existente in Spitalul Sf. Maria", a declarat miercuri Florian Bodog, potrivit Agerpres.Ministrul a spus ca spitalul a solicitat includerea in Programul national de sanatate a programului de transplant pulmonar. "Este foarte important ca in momentul in care iau o astfel de decizie sa ma asigur ca exista conditii optime in asa fel incat pacientul sa fie in siguranta", a sustinut Bodog.Bodog a mai afirmat ca in cursul zilei de miercuri va discuta telefonic cu un reprezentant al Spitalului AKH Viena in vederea clarificarii situatiei legata de transplant. "Am vorbit cu domnul profesor. In aceasta dupa-amiaza, intre orele 16,00 si 18,00, am fixat o intalnire telefonica cu domnia sa pentru a discuta aceste aspecte. Vreau sa precizez faptul ca la Viena nu este problema doar cu Romania, si Slovenia este exact in aceeasi situatie ca si noi", a mai declarat Bodog.