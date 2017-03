Jurnalista Paula Rusu publica o scrisoare trimisa de medicul Narcis Copca catre AKH si spune ca acesta este motivul pentru care spitalul din Viena nu mai vrea sa opereze romani

Vlad Voiculescu ii da in judecata pe Narcis Copca si Gabriela Firea



Spitalul AKH a reziliat contractul prin care facea transplant de plaman romanilor



Paula Rusu publica atat scrisoarea originala, in limba engleza, cat si traducerea acesteia."Vizita dumneavoastra poate provoca un mare conflict de interese avand in vedere discutiile personale purtate cu reprezentantii AKH din Viena, spitalul preferat de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste transplantul de plamani, deoarece contractul dintre Eurotransplant, AKH Viena si un spital din Romania sunt subiectul unei investigatii a procurorilor. (Copca tocmai depusese la DIICOT o plangere vizand traficul de organe - n.red.)Spitalul Sfanta Maria este gata sa impartaseasca experienta sa unei echipe de experti independenti asa cum ati mentionat si sunteti invitati sa va demonstrati independenta acceptand invitatia noastra, dar dupa 11 decembrie cand in Romania au loc alegeri, pentru a elinima suspiciunile de subiectivism privitor la implicarea Eurotransplant de parte unei dintre partile implicate in alegeri cat si pentru transparenta si continuitate in ceea ce priveste politicile de sanatate ale viitorului Guvern, oricare ar fi.Prin aceasta va informam ca nu sunteti bineveniti pe 8 si 9 decembrie sa faceti o vizita oficiala sau neoficiala la Spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Daca nu veti respecta rugamintea noastra, o sa consideram atitudinea dumneavoastra ca o lipsa de respect, ca nu doriti o colaborare buna si onesta si ca va amestecati voit in politicile de sanatate publica nationale. Asa ca, vom fi nevoiti sa actionam in consecinta, sa deschidem o ancheta oficiala si sa informam publicul."Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii realizat in timpul mandatului ministrului Vlad Voiculescu a aratat nereguli in acreditarea pentru transplantul de plamani a Spitalului Sfanta Maria din Bucuresti. Ulterior, Narcis Copca a depus o plangere penala la Parchet impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe care l-a acuzat ca refuza sa finanteze transplanturile de plaman. Procurorii si-au declinat competenta in acest caz, iar ancheta a ajuns la DIICOT.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anuntat, vinerea trecuta, ca ii va da in judecata pe primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si pe managerul Spitalului Sfanta Maria, Narcis Copca, pentru declaratiile pe care acestia le-au facut in legatura cu unitatea medicala si transplantul de plamani. Vlad Voiculescu spunea ca va avea placerea sa prezinte "intregul fir al evenimentelor foarte curand si va fi interesant".Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral contractul prin care erau realizate interventii de transplant pulmonar romanilor inscrisi pe lista. Anuntul a fost facut marti de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a sustinut ca decizia este ilegala si ca acum se cauta solutii pentru acesti pacienti la Praga si in Germania. El a mai spus ca este nemultumit de modul in care Agentia Nationala de Transplant (ANT) gestioneaza aceasta criza si ca va lua masuri."Problemele pentru transplantul de plamani nu se rezolva de pe o zi pe alta. Urmeaza sa avem o intalnire pe aceasta tema cu toti specialistii si cu reprezentantii ANT, si voi avea o intalnire si cu primarul Capitalei. Conform protocolului, clinica din Austria nu avea dreptul sa denunte unilateral acest protocol. Practic, toata comunicarea trebuia facuta prin Eurotransplant si am avut o discutie cu presedintele ANT, care mi-a spus ca va face un demers catre Eurotransplant ca sa avem un raspuns oficial. In acelasi timp, noi suntem in contact si cu celelalte centre care fac transplant din Praga si Germania, dar nu pot sa dau un raspuns pana nu vorbesc cu dansii. Timpii de asteptare sunt destul de mari pentru transplant, dar noi vom depune toate eforturile pntru deblocare", a spus Bodog.Intrebat daca ANT nu ar fi trebuit sa aiba minimum doua centre in care romanii sa faca transplant pulmonar, ministrul a raspuns pozitiv. "Da, trebuia sa fie contract cu doua centre. Domniile lor au inceput demersurile, s-a mai intamplat anul trecut, cand clinica de la Viena a blocat transplantul. Aceasta blocare unilaterala eu zic ca este in afara legii", a mai spus Bodog.Intrebat daca este multumit de modul in care ANT gestioneaza aceasta criza, ministrul a spus ca nu si ca va analiza si va lua masuri.Ministrul a precizat ca scrisoarea de la Viena privind rezilierea contractului pentru transplant pulmonar a sosit pe mail vineri: "Am primit o scrisoare pe mail vineri, in care se spunea ca, din cauza faptului ca a scazut capacitatea centrului, pacientii din Romania nu vor mai fi primiti la tratament. Imediat am luat legatura cu presedintele ANT si a spus ca va apela la Eurotransplant. O situatie similara a vut loc si anul trecut. Ei spun ca este legat strict de spatiu, au facut si o structura de chirurgie vasculara si spatiul este redus. Dar, noi am dat plamani la Viena."La randul sau, Victor Zota, de la Agentia Nationala de Transplant, a spus ca pe lista sunt cinci romani care ar fi urmat sa fie operati la Vinea: "Sunt cinci pacienti inscrisi pe lista pentru transplant pulmonar la AKH. De restrangerea activitatii clinicii de la AKH sunt afectati si bolnavi din alte tari", a adaugat Zota.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, declara, joia trecuta, ca va aproba inceperea programului de transplant pulmonar in Romania atunci cand va fi convins ca o astfel de interventie poate fi facuta in conditii de siguranta pentru pacienti, el aratand ca in prezent la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, singurul acreditat pentru astfel de interventii, nu exista niciun specialist care sa fi facut vreodata transplant in mod independent, iar acesta este un fapt de care trebuie sa tina cont.