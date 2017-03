Premierul Sorin Grindeanu, despre achizitiile in Aparare si inzestrarea Armatei in 2017: "Nu vreau sa cheltuim de dragul de a cheltui!"

"Sunt foarte multi bani. Noi am alocat anul acesta 2% din PIB pentru Aparare, e un efort pe care nici un guvern de dupa Revolutie nu l-a facut. Nu vreau sa cheltuim acesti bani doar de dragul de a cheltui si de a nu tine cont de strategia de inzestrare pe care noi o avem, parte componenta a strategiei NATO. De aceea i-am cerut [n.r. Ministrului Apararii] sa fie extrem de atent in cheltuire. Mai mult, ma intereseaza ca mare parte din acesti bani sa fie cheltuiti in industria nationala de aparare", a spus Sorin Grindeanu la DC News, noteaza Europa FM.

Avertismentul vine insa in momentul in care Armata are nevoie de achizitii majore, promise aliatilor NATO, care sunt insa mult intarziate sau blocate.Romania a crescut cheltuielile cu Apararea in ultimii ani, ajungand la o alocare de 2% din PIB pentru 2017, dar marile achizitii de echipamente nu s-au materializat inca - fie ca vorbim de licitatii lansate si blocate sau anulate, fie de anunturi ale autoritatilor care inca au ramas doar la stadiul de intentie.Achizitia corvetelor, modernizarea fregatelor, transportoarele blindate "made-in-Romania", vehicule de teren blindate, o noua transa de avioane F-16, drone, ambarcatiuni speciale sau elicoptere pentru trupe sau de atac si altele - toate acestea au fost anuntate in ultimele 24 de luni, insa nici una nu e aproape de finalizare.Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca este "aproape imposibil" sa existe in 2017 livrari de tehnica pentru proiectele majore de inzestrare a Armatei, subliniind ca intentia este de a semna in cursul anului toate contractele care implica acest lucru.Orice stat membru al Uniunii Europene poate decide sa faca achizitii in domeniul militar prin proceduri specifice diferite de cele ale unor licitatii obisnuite in baza OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi.