UE este indivizibila, dar pot exista "intensitati" diferite de integrare (proiect declaratie summitul de la Roma)

Negocierile au fost extrem de dure in ultimele saptamani, astfel ca textul final, de o pagina si jumatate, este destul de diluat, scrie cotidianul italian.Potrivit documentului, desi pot exista diferite "intensitati" ale integrarii europene, acestea vor respecta intotdeauna regulile stipulate in tratate si, in consecinta, nu exclud pe nimeni si lasa usa deschisa pentru toate statele care vor sa aprofundeze integrarea.Aceasta este o tentativa de a nu crea o Europa de serie A si una de serie B, un scenariu care sperie capitalele din centrul si estul blocului comunitar.Toate guvernele au fost de acord cu aceasta formulare a declaratiei finale, desi Bruxelles-ul este inca precaut, tinand cont ca Polonia si celelalte tari din Grupul de la Visegrad (Ungaria, Slovacia si Cehia) sunt considerate imprevizibile. Mai mult, dupa scandalul acordarii unui nou mandat la conducerea Consiliului European lui Donald Tusk, in pofida opozitiei Varsoviei, nu sunt excluse lovituri de teatru de ultim moment.Statele membre UE vor incerca, la summitul din weekend, ce marcheaza 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele blocului comunitar, sa isi dovedeasca unitatea dupa decizia Marii Britanii de a iesi din Uniune. Acest lucru s-a dovedit, insa, extrem de dificil, pentru ca diviziunile dintre tari sunt foarte profunde.Principala prapastie care separa in prezent europenii este intre est si vest. Astfel, membrii din estul Uniunii, in frunte cu Polonia, nu vor sa lase impresia ca cedeaza o parte din suveranitate Bruxelles-ului, dar incearca si sa blocheze proiectul Europei cu mai multe viteze.Pe de alta parte, liderii din vestul continentului insista ca, dupa criza economica profunda si in conditiile in care America lui Trump si Rusia lui Putin pun presiuni pe Europa, iar valul populist a luat avant pe jumatate din continent, singurul mod pentru a revigora proiectul european este cel de a consolida Uniunea si de a o face capabila sa raspunda intrebarilor si cererilor cetatenilor sai. De aceea, ei pledeaza pentru ca statele care vor sa poata sa isi aprofundeze cooperarea in domenii precum cel social, al apararii sau al sigurantei publice fara a trebui sa le mai convinga si pe cele sceptice - adica o Europa cu mai multe viteze.