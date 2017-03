Scriitoarea Nora Iuga si actorul Ion Caramitru au fost decorati de catre presedintele Klaus Iohannis

"Sunteti international recunoscuta ca poeta, prozatoare, traducatoare. Desfasurati o cariera extraordinar de prolifica, apreciata de publicul cititor si de critica literara din Romania si de peste hotare. (...) Ne-ati daruit deopotriva creatiile dumneavoastra, dar si opere ale marilor nume ale literaturii universale prin traduceri valoroase in limba romana. (...) Am deosebita placere sa va inmanez aceasta inalta decoratie a Statului roman", s-a adresat presedintele Klaus Iohannis scriitoarei Nora Iuga, in cadrul ceremoniei de decorare.Iohannis si-a exprimat bucuria ca, de Ziua Internationala a Poeziei, poate omagia "creatiile poetilor din intreaga lume, spiritul libertatii si solidaritatea in jurul marilor valori ale umanitatii prin cinstirea unui merituos om de cultura roman".De asemenea, seful statului l-a decorat in cadrul ceremoniei si pe Ion Caramitru cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, ocazie cu care i-a urat "La multi ani", dat fiind faptul ca de curand actorul a implinit 75 de ani."Cu acest prilej, prin Ordinul National "Steaua Romaniei", pe care am placerea sa vi-l inmanez astazi, recunoastem rolul pe care l-ati avut dupa 1990 in modernizarea si structurarea mecanismelor institutionale ale culturii. Statul roman va rasplateste o cariera ce v-a adus in fata iubitorilor de teatru si poezie de pe toate meridianele lumii, dar mai ales v-a adus admiratia si aprecierea publicului romanesc", a afirmat Iohannis.Presedintele a tinut sa sublinieze faptul ca Romania nu are o resursa mai valoroasa si mai apreciata decat cultura. "Deseori oamenii care o slujesc sunt si purtatorii sperantelor noastre intr-o lume mai buna, luminata de valori, deschisa si toleranta, iar cariera dumneavoastra dovedeste acest lucru", le-a spus Iohannis celor doi oameni de cultura decorati.Scriitoarea Nora Iuga, vadit emotionata, a tinut sa precizeze ca este una din cele mai importante zile din viata sa."Va marturisesc ca nu-mi vine chiar foarte usor sa va vorbesc astazi. Nu m-am asteptat niciodata sa ajung atat de sus pentru ca Excelenta sa, presedintele nostru, este un domn foarte inalt si vreau sa va spun ca pentru mine astazi e una dintre cele mai importante zile, mai ales pentru ca are numeroase semnificatii. Ma uit la ziua asta si am impresia ca s-au aliniat mai multe planete pentru ca 21 martie e prima zi de primavara dupa calendarul astronomic si eu iubesc primavara, pentru ca e ziua poeziei si eu sunt inainte de toate poeta si am ajuns la punctul maxim ca sa fiu distinsa printr-o medalie de merit de catre presedintele nostru", a spus Nora Iuga.La randul sau, actorul Ion Caramitru i-a multumit presedintelui "pentru modul merituos, definitiv si clar" in care a apreciat cultura ca fiind elementul fundamental de care romanii ar trebui sa se ocupe cu predilectie."Ati spus acest lucru, eu il gandesc demult, il aplic pe unde m-am miscat (...) Va promit, fiindca ati rostit foarte clar si varsta pe care am implinit-o, ca de acum inainte incerc sa nu ma opresc niciodata", a spus Caramitru.