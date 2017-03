Barbat condamnat la inchisoare si dat in urmarire generala, prins dupa ce a cerut Politiei de Frontiera un aviz pentru pescuit

Barbatul retinut fusese condamnat in noiembrie 2016 la 1 an, 9 luni si 10 zile, deoarece a facut parte dintr-un grup infractional, specializat in fraude imobiliare, ce actiona pe raza municipiului Galati.Saptamana trecuta, la sediul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati s-a prezentat cetateanul roman Mircea Z., in varsta de 67 de ani, pentru a solicita eliberarea unui aviz necesar pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ-sportiv in apele de frontiera.Pe timpul derularii verificarilor specifice in vederea eliberarii documentului in cauza, politistii de frontiera au constatat faptul ca pe numele barbatului era emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.Ca urmare a celor constatate, au fost dispuse masuri in vederea depistarii si retinerii celui in cauza, acesta fiind identificat in zona trecere bac a municipiului Galati, de un politist de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.