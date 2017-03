Ministrul Sanatatii: Spitalul AKH din Viena a reziliat unilateral contractul prin care facea transplant de plaman romanilor

Ministrul Sanatatii, prezent la instalarea noului presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a spus ca, potrivit protocolului, spitalul din Austria nu avea dreptul sa denunte unilateral acest contract."Problemele pentru transplantul de plamani nu se rezolva de pe o zi pe alta. Urmeaza sa avem o intalnire pe aceasta tema cu toti specialistii si cu reprezentantii ANT, si voi avea o intalnire si cu primarul Capitalei. Conform protocolului, clinica din Austria nu avea dreptul sa denunte unilateral acest protocol. Practic, toata comunicarea trebuia facuta prin Eurotransplant si am avut o discutie cu presedintele ANT, care mi-a spus ca va face un demers catre Eurotransplant ca sa avem un raspuns oficial. In acelasi timp, noi suntem in contact si cu celelalte centre care fac transplant din Praga si Germania, dar nu pot sa dau un raspuns pana nu vorbesc cu dansii. Timpii de asteptare sunt destul de mari pentru transplant, dar noi vom depune toate eforturile pntru deblocare", a spus Bodog.Intrebat daca ANT nu ar fi trebuit sa aiba minimum doua centre in care romanii sa faca transplant pulmonar, ministrul a raspuns pozitiv. "Da, trebuia sa fie contract cu doua centre. Domniile lor au inceput demersurile, s-a mai intamplat anul trecut, cand clinica de la Viena a blocat transplantul. Aceasta blocare unilaterala eu zic ca este in afara legii", a mai spus Bodog.Intrebat daca este multumit de modul in care ANT gestioneaza aceasta criza, ministrul a spus ca nu si ca va analiza si va lua masuri.Ministrul a precizat ca scrisoarea de la Viena privind rezilierea contractului pentru transplant pulmonar a sosoit pe mail vineri."Am primit o scrisoare pe mail vineri, in care se spunea ca, din cauza faptului ca a scazut capacitatea centrului, pacientii din Romania nu vor mai fi primiti la tratament. Imediat am luat legatura cu presedintele ANT si a spus ca va apela la Eurotransplant. O situatie similara a vut loc si anul trecut. Ei spun ca este legat strict de spatiu, au facut si o structura de chirurgie vasculara si spatiul este redus. Dar, noi am dat plamani la Viena", a mai spus Bodog.La randul sau, Victor Zota, de la Agentia Nationala de Transplant, a spus ca pe lista sunt cinci romani care ar fi urmat sa fie operati la Vinea."Sunt cinci pacienti inscrisi pe lista pentru transplant pulmonar la AKH. De restrangerea activitatii clinicii de la AKH sunt afectati si bolnavi din alte tari", a adaugat Zota.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, declara, joi, ca va aproba inceperea programului de transplant pulmonar in Romania atunci cand va fi convins ca o astfel de interventie poate fi facuta in conditii de siguranta pentru pacienti, el aratand ca in prezent la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, singurul acreditat pentru astfel de interventii, nu exista niciun specialist care sa fi facut vreodata transplant in mod independent, iar acesta este un fapt de care trebuie sa tina cont.