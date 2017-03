Un dragor maritim al Fortelor Navale va participa la un exercitiu multinational in Marea Mediterana

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, in prezent, Dragorul Maritim (DM30) "Sublocotenent Alexandru Axente" se afla sub comanda NATO si face parte din gruparea de lupta impotriva minelor marine SNMCMG-2, de la inceputul lunii martie, anunta News.ro"Intrat sub comanda NATO, ca parte a gruparii de lupta impotriva minelor marine SNMCMG-2, la inceputul lunii martie, dragorul maritim "Sublocotenent Alexandru Axente" a executat misiuni specifice, in conformitate cu angajamentele luate de Fortele Navale Romane privind Planul de Actiune al NATO pentru cresterea nivelului de reactie imediata in Bazinul Marii Negre", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Dragorul se va indrepta miercuri spre portul Istanbul, impreuna cu celelalte nave din gruparea navala, pentru a participa la etapa finala a misiunii SNMCMG-2, din Marea Neagra.Dupa iesirea de sub comanda Comandamentului Maritim NATO (MARCOM), dragorul va merge spre portul Patras din Grecia, pentru a participa la Exercitiul multinational "Ariadne 17", organizat de Fortele Navale Elene, in perioada 3-7 aprilie, in Marea Mediterana, fiind cea de-a doua nava militara a Romaniei ce traverseaza Canalul Corint."Activitatea este cuprinsa in Planul cu activitati internationale al Fortelor Navale Romane si se inscrie in sfera masurilor care decurg din Summit-ul NATO de la Varsovia, privind consolidarea capacitatilor operationale NATO pe flancul sud-estic al Aliantei", a mai precizat sursa citata.Nava are la bord 10 ofiteri si 58 de maistri militari, subofiteri si soldati profesionisti si este comandata de capitan-comandorul Decebal Ciobanita.