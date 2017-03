Sedinta CSAT s-a incheiat. Klaus Iohannis: Am aprobat participarea Romaniei la grupul de lupta al NATO din Polonia cu 120 de militari

-Au fost luate decizii importante care privesc securitatea nationala- Vineri am aprobat dupa participarea Romaniei la grupul de lupta al NATO din Polonia. Incepand cu 2017, Romania va fi prezenta cu o subunitate la nivel de companie in Polonia. Am informat Parlamentul in aceasta chestiune.- O prima tema s-a referit la informarea privind stadiul indeplinii in 2016 a programului de inzestrare a Armatei. Am aprobat azi o forma actualizata a acestui program ca urmare a alocarii a 2% din PIB pentru MApN.- Subliniez ca alocarea a 2% din PIB are un impact dublu asupra securitatii nationale: pe de o parte impune actualizarea masurilor pentru inzestrarea armatei, pe de alta parte va contribui la revitalizarea industriei nationale de aparare.- Prin punerea in aplicare a programului actualizat se vor initia programele esentiale de inzestrare si participare a companiilor nationale: transportoare blindate 8x8 si 4x4, avioane multiroll, sisteme de comanda si control si corvetele.- Am analizat si aprobat obiectivele Romaniei la summitul NATO de la Bruxelles, probabil la finalul lunii mai. Reuniunea va fi cadrul pentru prezentarea viziunii noii administratii SUA privind rolul NATO.- Asteptarile Romaniei sunt in principal legate de reconfirmarea aliantei si soliditatii relatiei transatlantice- Ne asteptam ca la Summitul NATO sa fie evidentiate contributiile Romaniei la NATO si pastrata importanta strategica a Marii Negre.Am analizat activitatea in 2016 a institutiilor din sistemul de securitate. Tinand cont de evenimentele interne si internationale, institutiile si-au indeplinit cu succes misiunile incredintate.- Am evaluat activitatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica in 2016.- Am analizat raportul CSAT privind activitatea din 2016, raport care va fi trimis spre aprobare Parlamentului Romaniei