Ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea a primit subventii UE si din bugetul national in ultimii 3 ani in valoare de peste trei milioane de euro

Liviu Dragnea a propus in campanie cresterea subventiei la porci iar imediat dupa alegeri, Ministerul Agriculturii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta care prevede acordarea a 10.000 de euro pentru fiecare 200 de capete. Pe de alta parte, HotNews.ro a descoperit ca mai multi parlamentari PSD au depus in urma cu o luna, la Senat, un proiect de lege de aprobare a "Programului carne de porc in ferme romanesti" prin care se acorda scheme de ajutor de stat producatorilor de carne de porc. Programul prevede ca se acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea unui pachet fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi care se livreaza si se clasifica in abatoare autorizate. ( Pe larg in articolul Ministrul Agriculturii, despre afacerea cu porci de la Salcia: Il felicit pe fiul domnului Dragnea)

Stefan Valentin Dragnea Foto: Hotnews

Ferma de porci a primit din fonduri UE si o mica parte din bugetul national cele peste patru milioane de euro, conform datelor obtinute de Hotnews, de la Agentia pentru Plati si Interventii in Agricultura (APIA) pentru urmatoarele investitii: imbunatatirea spatiilor de cazare a animalelor, iluminarea saivanelor, reducerea noxelor, corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apa si compensatii petru embargo-ul cu Rusia.Liviu Dragnea, presedintele PSD, se arata un promotor al tot ce este romanesc si ataca uneori direct reglemantarile impuse de la Bruxelles. Fiul sau cumpara porci din Olanda si Germania la 25 de kilograme. Am aflat asta chiar de la reprezentantii fermei saptamana trecuta, cand am incercat sa cumparam incognito 1.000 de porci de la ferma fiului lui Dragnea. Porcii sunt apoi sunt ingrasati intensiv cu concentrate de cei 150-200 de muncitori platiti cu maximum salariul minim pe economie, dupa cum ne-au marturisit localnicii angajati la familia Dragnea. Carne procilor cumparati din UE si ingrasati in comuna Salcia sunt vanduti pe piata romaneasca, inclusiv prin Mega Image, conform datelor de pe site-ul Romcip. In final, ferma beneficiaza de subventiile UE.Pentru miile de porci din rasele Duroc si Pietrain importati de Romcip SA (4.000 de capete erau doar saptamana trecuta), ferma a primit pentru perioada 2013-2016 ajutoare in cuantum de 4.068.974 de euro, asa cum reseie din datele solicitate de HotNews la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA).Stefan Valentin Dragnea a devenit patron al Romcip SA Salcia in aprilie 2014 in schimbul unui aport de capital de 50 de lei si a unei achizitii de actiuni de 450 de lei in cadrul srl-ului Ludikon System, societate care este actionar cu 99,84% in cadrul fermelor de suine. Cum finantarile europene se incaseaza cu un an intarziere, rezulta ca familia lui Dragnea a primit subventii si ajutoare europene destinate Romcip pentru perioada 2013-2017.Intre noiembrie 2009 si ianuarie 2014, Romcip a fost detinut de Petre Pitis, director si presedinte al Consiliului de Administratie al Tel Drum, companie de constructii despre care Teodor Nitulescu, fost prefect de Teleorman, sustine ca este controlata de Liviu Dragnea prin intermediul unor paravane, trei fosti colegi de liceu.Intre ianuarie si aprilie 2014, Romcip a mai trecut pe la un intermediar, Ilie Liviu Dragne (fara a), un consatean cu Liviu Dragnea, amandoi fiind nascuti in Gratia, comuna din Teleorman. Cititi pe larg despre afacerea Romcip in investigatia Hotnews publicata vineri: Cum a ajuns o ferma de porci de la Tel Drum la fiul lui Dragnea. Secretul unei afaceri de succes intr-o mare de saracie.Revenind la ajutoarele Uniunii Europene, precizam ca in cele patru milioane de euro primite de Romcip SA intra atat bani proveniti direct de la Bruxelles (3.805.536 de euro), cat si completari impuse fiecarui stat (este vorba de 263.438 de euro veniti de la bugetul national).Fermele Salcia SA au primit bani europeni pentru cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat fiecarui animal, asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminarii, reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriu, - îmbunatatirea conditiilor zonei de odihna sau - îmbunatatirea conditiilor zonei de odihna in baza urmatoarei legislatii europene:Articolele 36 (a) si (v) si 40 din Regulamentului Consiliului (UE) Nr. 1698/2005 din 15 septembrie 2005 privind ajutorul pentru dezvolatare rurala din Fondul Eurooean Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Articolul 27 si punctul 5.3.2.1.4 din Anexa II la Regulamnetul (CE) Nr. 1974/2006.Regulamentul (UE) Nr. 1305 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala aordat din FEADR si abroare a Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005 al ConsiliuluiTotal, Buget UE: 3.010.989 de lei (Bugetul National: 159.912 de lei (Plati în pentru cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat fiecarui animalBuget UE: 1.475.202 de leiBuget National: 77.642 de leiPlati pentru asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminariiBuget UE: 680.588 de leiBuget National: 35.820 de leiPlati pentru reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriuBuget UE: 598.633 de leiBuget National: 31.507 de leiPlati pentru îmbunatatirea conditiilor zonei de odihnaBuget UE: 256.566 de leiBuget National: 13.503 de leiTotal, Buget UE: 4.281.963de lei (Total, Bugetul National: 214.381 de leiPlati pentru cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat fiecarui animalBuget UE: 1.837.029 de leiBuget National: 96.685 de leiPlati pentru asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminariiBuget UE: 847.518 de leiBuget National: 44.606 de leiPlati pentru corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apaBuget UE: 532.472 de leiBuget National: 18.042 de leiPlati pentru reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriuBuget UE: 745.461 de leiBuget National: 39.234 de leiPlati pentru îmbunatatirea conditiilor zonei de odihnaBuget UE: 319.483 de leiBuget National: 16.814 de leiTotal, Buget UE: 6.410.988 (Total, Bugetul National: 337.417 de lei (Plati pentru cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat fiecarui animalBuget UE: 2.750.419 de leiBuget National: 144.758 de leiPlati pentru asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminariiBuget UE: 1.268.910 de leiBuget National: 66.784 de leiPlati pentru corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apaBuget UE: 797.221 de leiBuget National: 41.959 de leiPlati în favoarea bunastarii animalelor - reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriuBuget UE: 1.116.106 de leiBuget National: 58.741 de leiPlati pentru îmbunatatirea conditiilor zonei de odihnaBuget UE: 478.332 de leiBuget National: 25.175 de leiTotal, Buget UE: 2.982.841de lei (Total, Bugetul National: 156.951 de lei (Plati pentru cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat fiecarui animalBuget UE: 1.315.067 de leiBuget National: 69.214 de leiPlati pentru asigurarea a minimum 11 ore/zi lumina artificiala cu o valoare a iluminariiBuget UE: 606.709 de leiBuget National: 31.932 de leiPlati pentru corectarea nivelului nitritilor si nitratilor din apaBuget UE: 381.932 de leiBuget National: 20,062 de leiPlati pentru reducerea noxelor cu 30% fata de nivelul minim obligatoriuBuget UE: 450.426 de leiBuget National: 23.706 de leiPlati pentru îmbunatatirea conditiilor zonei de odihnaBuget UE: 228.707 de leiBuget National: 12.037 de leiUniunea Europeana a acordat, dupa 2016, si sume de adaptare exceptionale pentru produsul carne de porc in urma embargo-ului impus de comunitatea europeana Rusiei.In baza acestor reglementari, Romcip a primit peste 100.000 de euro intre 2016 si prima parte a lui 2017. Banii au venit in baza:Hotararii nr.886/2016 privind distrubuirea unei sume pentru producatorii de carne de porc din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptioanle destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a anumalelor.Hotararii nr. 216 pentru distribuirea sumei stabilite in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015.1.853 al Comisiie din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare exepetionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul cresterii animalelor.368.348 de lei -Ajutoare pentru carne de porcBuget UE: 184.174 de leiBugetul National: 184.174 de leiAjutoare pentru crestere si igrasareBugetul UE: 126.858 de lei – 28.190 de euroBonus la ajutoarele UE, subventia pe motorinaPe langa aceste sume, mai trebuie adaugat ca ferma de suine detinuta de fiul lui Dragnea a mai primit si subventii pentru acciza la motorina, bani veniti doar de la bugetul public national. Este vorba de o suma de 118.010 de euro, intre 2013 si 2017.Acest ajutor de stat a venit, pana in 2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura.- 133 de lei- 158.708 de lei (35.505 de euro)Din 2015, subventia s-a dat in urma Hotararea nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.- 179.749 de lei (40.122 de euro)- 163.518 de lei (36.499 de euro)- 26.479 de lei (5.884 de euro)Pe data de 6 martie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, într-o postare pe Facebook, că peste 70% dintre agricultori și-au primit subvențiile pentru campania de primăvară, afirmând că "apar primele semne privind diferența dintre guvernarea PSD-ALDE și guvernarea tehnocrată", în replică fostul premier Dacian Cioloș punctând, tot pe rețeaua de socializare, că "Dragnea se laudă acum cu munca guvernului tehnocrat". Potrivit Agerpres , Dragnea a menționat în postarea sa că anul trecut, în vremea guvernării tehnocrate, "subvențiile au ajuns la fermieri abia prin lunile iunie, iulie sau august".