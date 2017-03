CSM a respins cererea de demisie a procurorului Negulescu. Consiliul va analiza nota Inspectiei Judiciare in privinta procurorului

Decizia a fost luata cu majoritate de voturi de catre membrii Plenului CSM, care au stabilit ca actiunea disciplinara in cazul procurorului Mircea Negulescu sa continue.Directia legislatie a aratat, in punctul de vedere trimis CSM si analizat in sedinta de marti a Plenului, ca procurorul Mircea Negulescu poate sa demisioneze si daca este suspendat din functie, iar CSM trebuie sa ia act de solicitarea acestuia si sa propuna eliberarea din functie a magistratului.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a aratat ca, din punctul sau de vedere, "raspunderea juridica nu poate fi inlaturata prin demisie sau acte unilaterale".Demisia lui Negulescu, fost procuror la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Ploiesti, in prezent procuror la Parchetul Judecatoriei Campina, a fost transmisa pe e-mail si fax in 17 februarie, si a fost inregistrata in 20 februarie la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit CSM.Tot marti, de la ora 13.00, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM va analiza Nota Inspectiei Judiciare cu propunerea de suspendare din functie a lui Mircea Negulescu, aceasta urmand a fi solutionata in raport de dispozitiile articolului 52 alineatul 1 din Legea 317/2004, republicata, potrivit News.ro.Inainte ca Negulescu sa-si dea demisia, Inspectia Judiciara propusese CSM suspendarea din functie a procurorului. Consiliul Superior al Magistraturii a inregistrat in 17 februarie Nota Inspectiei Judiciare cu propunerea de suspendare din functie a lui Mircea Negulescu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare.