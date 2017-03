Premierul Grindeanu: Am cerut secretarului general al Guvernului o evidenta cu toate ONG-urile de utilitate publica

Premierul Sorin Grindeanu a declarat ca i-a cerut luni secretarului general al Guvernului o evidenta a ONG-urilor de utilitate publica, subliniind ca acest tip de organizatii trebuie sa fie cat se poate de transparente in conditiile in care si Executivul ofera transparenta in relatia cu acestea, potrivit Agerpres.'Provin din Timisoara, unde acest fenomen e destul de extins. Avem foarte multe ONG-uri, Societatea 'Timisoara' si multe altele, toate asociatiile de revolutionari. Chiar in weekend am avut o intalnire cu unele dintre acestea. (...) Azi-dimineata am avut o discutie cu secretarul general si i-am cerut sa-mi dea o evidenta cu toate ONG-urile de utilitate publica, sa vedem domeniile fiecaruia. E normal, in momentul cand esti de utilitate publica, devii ONG de utilitate publica prin Hotarare de Guvern. Atat timp cat noi oferim transparenta si vrem sa facem lucrul acesta, cred ca e normal, inclusiv ca ONG-urile, nu cred, trebuie ca inclusiv ONG-urile sa fie cat se poate de transparente. (...) Chiar in aceasta dimineata am avut o discutie cu secretarul general care va gestiona si va face un raport din acest punct de vedere', a declarat Sorin Grindeanu.Premierul a raspuns astfel, intr-o emisiune la Antena 3, intrebarilor: 'Cand vom renunta la ONG-urile de utilitate publica ?' si 'Cand, anume, vom obliga ONG-urile, in mod corect, la transparenta?', in privinta finantarilor.