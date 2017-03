Augustin Lazar: De ce sa imi dau demisia? Procurorii isi indeplinesc misiunea, sunt relaxati, nu se uita la talk-show-uri

Augustin Lazar a spus, la intrarea in sediul Consiliului Superior al Magistraturii, ca din 15 martie, cand s-a intalnit cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a mai discutat cu acesta.Intrebat daca intentioneaza sa isi dea demisia, inaintea anuntaruii concluziilor verificarii facute de ministrul Justitiei la Ministerul Public, Augustin Lazar a spus: "De ce sa imi dau demisia? Procurorii isi indeplinesc misiunea exact asa cum scrie in lege, procurorii sunt relaxati, nu se uita la talk-show-uri si isi indeplinesc misiunea, munca lor... Sunt optimist si imi fac datoria conform fitei postului".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca finalul verificarilor la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si DNA se apropie si ca in termenul stabilit va comunica concluziile si argumentele care au dus la acestea.Tudorel Toader a mai spus, referitor la declaratiile presedintelui Klaus Iohannis ca este optimist in ce priveste aceste verificari, ca si el este "optimist in statul de drept"."Am spus ca la final voi face cunoscute concluziile evaluarii. Finalul se apropie, mai sunt cateva zile. Eu plec maine la Bruxelles si, in termenul stabilit de 14 zile, va voi comunica si concluziile si argumentele care m-au dus la acele concluzii. Nu dau niciun amanunt decat la sfarsitul evaluarii", a spus ministrul Justitiei, la intrarea in sediul CSM, inaintea sedintei Plenului.Intrebat care sunt motivele evaluarilor facute de Ministerul Justitiei, Tudorel Toader a spus ca, potrivit Constitutiei, "Ministerul Public isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei".