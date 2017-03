Alba: 24 de perchezitii la firme care lucreaza cu institutii publice si primarii

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza 24 de perchezitii in judetul Alba.Prodan a spus ca in acest dosar sunt vizate firme care au contracte cu mai multe primarii si institutii publice din judetul Alba, in special firme de constructii sau amenajari."Activitatile se desfasoara la locuintele a 11 persoane banuite de evaziune fiscala si la sediile societatilor comerciale administrate de acestea. Agentii economici vizati ar fi oferit, in principal, servicii de reabilitare si intretinere imobile. Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2014 - 2015, cei in cauza ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor administrate cheltuieli nereale, in baza unor documente contabile fictive, emise de catre mai multe firme cu comportament tip fantoma", a declarat Prodan.Potrivit sursei citate, persoanele banuite ar fi folosit documente fiscale fictive emise in numele unor societati comerciale reale, fara consimtamantul reprezentantilor de drept ai acestor firme. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat pana acum la 446.000 de lei.Cele mai multe dintre perchezitiile se desfasoara in municipiul Alba Iulia, iar restul in Aiud, Campeni, Zlatna, Campeni, Pianu, Vintu de Jos si Balomir.Politistii vor pune in executare 11 mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.