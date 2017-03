Comisia juridica a Senatului reia dezbaterile legate de Legea gratierii

Proiectul Legii gratierii a figurat pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice a Senatului din 7 martie, insa dezbaterile au fost amanate pentru doua saptamani, la propunerea presedintelui comisiei, Serban Nicolae. El a explicat ca nu e nicio graba pentru dezbaterea legii gratierii deoarece termenul de adoptare tacita a actului normativ se implineste abia pe 25 aprilie."Proiectul (privind gratierea ¬ n.red.) sa il reluam peste doua saptamani. Este un proiect la care s-au depus amendamente. Se gratiaza pedepsele, nu persoanele, pedepse stabilite prin hotarari definitive. Nu se exclude varianta in care nu se va finaliza acest proiect legislativ cu un raport de admitere", le-a spus Serban Nicolae colegilor din Comisia juridica a Senatului.Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus, la inceputul lunii, un amendament la proiectul de lege privind gratierea prin care condamnatii pentru luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu pot fi gratiati. El a explicat ca nu crede ca "cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat in conditii de igrasie, de igiena precara".Amendamentul a provocat controverse in spatiul public. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, pe 7 martie, ca, daca s-ar gratia faptele de coruptie, s-ar da un semnal total gresit in societate, el spunand ca, in acest sens, conteaza pe "realismul si buna credinta a parlamentarilor"."Daca s-ar gratia coruptii s-ar da un semnal total, total gresit in socetate. Contez pe realismul si pe buna credinta a parlamentarilor", a spus Klaus Iohannis, intrebat ce parere are despre amendamentul depus de senatorul PSD Serban Nicolae la proiectul legii gratierii.Raspunzand unei alte intrebari, presedintele a apreciat ca, daca s-ar progresa cu astfel de initiative, cu siguranta ca ar fi o reactie foarte puternica din partea societatii.In aceeasi zi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Codruta Kovesi, a declarat ca gratierea nu ar trebui sa se aplice celor care au comis fapte de coruptie si nici atunci cand prejudiciile cauzate statului nu au fost recuperate. "In opina noastra, gratierea nu ar trebui sa se aplice celor care au comis fapte de coruptie si totodata nu ar trebui sa se aplice atunci cand prejudiciile care au fost cauzate statului nu au fost recuperate", a afirmat procurorul-sef al DNA, dupa ce a participat la prezentarea raportului de activitate pe 2016 al Ministerului Public.Amendamentul lui Serban Nicolae nu a fost sustinut nici de liderul PSD, Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, pe 13 martie, ca a discutat cu senatorul social-democrat Serban Nicolae, care i-a spus ca isi va retrage amendamentul pentru gratierea celor condamnati pentru luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu.Serban Nicolae a confirmat, in aceeasi zi, anuntul lui Dragnea, precizand ca va retrage amendamentele controversate la Legea gratierii, prin care ar fi eliberate si persoane condamnate pentru coruptie, insa a precizat ca va face acest lucru abia dupa dezbaterile asupra proiectului, pentru ca invitatii sa nu fi venit "degeaba" la sedinta comisiei."N-am niciun fel de ambitie personala, n-am niciun fel de miza sau de interes. Eu am prezentat o justificare pentru aceste amendamente, am spus care sunt criteriile care m-au condus catre o asemenea solutie. N-am facut un amendament pentru a gratia coruptii, cum s-a spus intr-un mod pe care nu il mai calific, ca iar se simt unii jigniti in spatiul public, dar nu exista niciun fel de ambitie, deci, asa cum i-am spus si presedintelui PSD, sunt dispus oricand sa retrag aceste amendamente, mai ales ca am vazut ca sunt colegi care spun ca nu sustin", a afirmat senatorul.In pofida pasului inapoi facut de catre Serban Nicolae, PNL a anuntat ca parlamentarii liberali se vor opune adoptarii Legii gratierii. Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a criticat din nou luni proiectul de lege al gratierii, despre care a spus ca este o facatura si ca de acest act normativ vor beneficia oameni de nivel inalt care vor fi condamnati in perioada urmatoare.