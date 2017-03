Judecatoria Sectorului 4, asteptata sa dea o decizie privind reunirea dosarului patronilor clubului Colectiv cu celelalte doua cauze legate de incendiu

Judecatoria Sectorului 4 urmeaza sa se pronunte, marti, asupra cererii Parchetului instantei supreme privind conexarea dosarelor "Colectiv".Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a cerut, in 7 februarie, la primul termen de judecata a dosarului "Colectiv" in care sunt acuzati patronii clubului, conexarea acestei cauze cu celelalte doua dosare legate de incendiu.Judecatoria Sectorului 4 a inceput, in 7 februarie, judecarea pe fond a dosarului "Colectiv" in care sunt acuzati de ucidere din culpa patronii clubului si administratorii firmei care a pus artificiile in seara concertului din 30 octombrie 2015.Procurorul Parchetului instantei supreme prezent la sedinta de judecata a cerut magistratilor trimiterea cauzei la Tribunalul Bucuresti pentru a fi conexata cu dosarul in care este judecat fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone si cu cel de la Tribunalul Militar in care sunt acuzati pompierii Antonina Radu si George Matei."Avem de a face cu un ansamblu infractional si penal in prezenta cauza. (¬) Avand in vedere ca in celelalte dosare se face referire la 20 de persoane parti vatamate, este imperios necesar ca toate piesele sa fie solutionate de acelasi judecator. (¬) Exista legaturi de cauzalitate", a spus procurorul in fata instantei.Magistratul a aratat ca Parchetul instantei supreme a pus sechestru pe bunurile inculpatilor din dosarul de la Judecatoria Sectorului 4, dar acestea nu ar putea acoperi despagubirile solicitate.In dosarul "Colectiv¬ s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.Judecatorul a dispus trimiterea unei solicitari la Tribunalul Bucuresti, care sa spuna in ce stadiu se afla dosarul in care este judecat fostul primar Cristian Popescu Piedone, urmand ca, marti, sa fie solutionata cererea Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie de comasare a dosarelor legate de incendiul din clubul Colectiv.Dosarul "Colectiv¬ a ajuns la Judecatoria Sectorului 4 in 28 aprilie 2016, cand a intrat in procedura de camera preliminara.Procurorii Parchetului instantei supreme i-au trimis in judecata pe George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, patronii clubului Colectiv, pe Daniela Ioana Nita si Mihai Cristian Nita, administratorii firmei Golden Ideas Fireworks Artists care au instalat artificiile folosite in seara concertului din 30 octombrie 2015 si pe pirotehnicianul Viorel Zaharia, care a fost prezent in club.Acestia sunt acuzati de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa in forma agravata si neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca. In plus, Daniela Nita este judecata si pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri.De asemenea, SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL au fost trimise in judecata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in forma agravata.Procurorii continua cercetarile, intr-un dosar disjuns, fata de artificierul Marian Moise, pentru ucidere din culpa si vatamare corporala. Marian Moise a fost trimis de firma Golden Ideas Fireworks Artists sa puna artificiile in clubul Colectiv, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Ancheta in cazul sau a inceput mai tarziu pentru ca acesta a fost ranit in urma incendiului.Dosarul fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost instrumentat de procurorii DNA, care in 5 mai 2016 l-au trimis in judecata pe fostul edil, alaturi de alti trei functionari din primarie, sub acuzatia de abuz in serviciu.Cei patru sunt acuzati ca au eliberat acordurile si autorizatiile de functionare pentru clubul Colectiv, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la securitatea la incendiu.Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti in 5 mai 2016, iar in 14 octombrie instanta a decis ca procesul poate sa inceapa si ca rechizitoriul a fost corect intocmit.Un al treilea dosar deschis dupa incendiul din clubul Colectiv este cel in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.In 28 octombrie 2016, procurorii militari din DNA i-au trimis in judecata pe Antonina Radu si George Petrica Matei, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, pentru abuz in serviciu si uzurparea functiei, pentru ca au facut verificari in clubul Colectiv fara a lua masuri.In aceasta cauza s-au constituit parti civile 248 de persoane, care au formulat pretentii civile ce se ridica la 212.474.000 euro si 51.240.315,8 lei.In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de persoane, intre care 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate, printre acestia fiind fotografi, artisti, olimpici si studenti straini.Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul ¬Mantras of War¬. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.