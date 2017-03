Un vasluian beat care a incercat sa jefuiasca un magazin de bijuterii a fost arestat dupa ce vanzatoarea i-a prins degetele in sertarul cu aur

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, barbatul a fost prins in timp ce incerca sa fure obiecte din aur expuse la vanzare intr-un magazin din centrul municipiului resedinta.Vasluianul de 45 de ani a fost observat de catre vanzatoare cand, intins peste vitrina din sticla, a incercat sa bage mana in sertarul cu bijuterii. In acel moment, femeia a inchis sertarul si i-a prins degetele barbatului.Ulterior, vanzatoarea a anuntat firma de paza si Politia, care l-au gasit pe individ in incinta magazinului."Barbatul se afla intr-o stare vadita de ebrietate, acesta fiind, probabil, si motivul pentru care nu a mai putut sa fuga. Suspectul a fost condus la sediul Politiei Municipale Vaslui in vederea audierilor", a declarat, luni, pentru News.ro purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vaslui, Alina Tonica.In urma anchetei, politistii vor stabili si pentru ce infractiune va fi cercetat barbatul de 45 de ani.