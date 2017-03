Marian Godina si-a publicat fluturasul de salariu pe Facebook: Se temeau unii ca politistii au salarii nesimtite

"Asta e salariul meu pe care l-am luat pe 14 martie, pentru luna februarie. Va las sa studiati si sa trageti singuri concluzia. E mult sau putin, dupa aproape 11 ani de politie?", intreaba Marian Godina."Ca sa nu se interpreteze ca vreau sa induc in eroare, precizez ca 229 de lei mi s-au oprit pentru plata telefonului personal. Deci fara telefon, la "total acordat pe card" ar fi fost 3045 lei. Da, stiu, trebuie sa imi fac un abonament de telefonie mai convenabil. :)", mai precizeaza politistul.Precizarile lui Marian Godina vin in contextul in care politistii au anuntat ca vor iesi din nou in strada, pe 25 martie, in fata sediului Ministerului de Interne, pentru a cere marirea salariilor, potrivit presedintelui Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna.Angajatii din Politie au iesit in strada si saptamana trecuta, cerand majorarea salariilor.