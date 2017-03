Carmen Dan: Estimam ca prima carte electronica de identitate sa fie eliberata la jumatatea lui 2018

Carmen Dan a explicat ca persoanele care nu doresc sa aiba o carte electronica de identitate nu vor fi obligate sa obtina un nou document si pot opta in continuare pentru o carte de identitate simpla.Ea a mai precizat ca persoanele nu vor putea fi urmarite pe baza cipului continut de document, intrucat cipul este pasiv, putand oferi informatii doar cu ajutorul unui echipament special, destinat citirii sale."Daca parcursul legislativ al acestui act normativ va avea in Parlament un timp de dezbatere rezonabil, va urma un pachet de legislatie subsecventa, astfel incat noi estimam si speram ca prima carte electronica de identitate sa fie eliberata undeva la jumatatea anului 2018, nu am stabilit un termen fix. Prin aceasta abordare usuram mult interactiunea cu autoritatile. Pentru ca prin implementarea cartii electronice de identitate se va facilita accesul cetatenilor la servicii electronice si va contribui la dezvoltarea procesului de administratie electronica", a declarat ministrul de Interne.Carmen Dan a subliniat ca, prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne si-a propus sa intareasca elementele de siguranta, in conditiile in care datele statistice arata o incidenta mare a furtului de identitate: "Persoanele nu pot fi urmarite pe baza cipului continut de cartea electronica de identitate. Acest cip poate dialoga doar cu un echipament destinat citirii sale. Cipul este pasiv, emite doar atunci cand este alimentat printr-un camp electromagnetic produs de cititor."In ceea ce priveste costurile implementarii noii cartii de identitate in format electronic, directorul general adjunct al Directiei Generale pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Razvan Jiga, a spus ca nu se poate vorbi inca de o estimare clara, pentru ca nu au fost adoptate forma si continutul cartii electronice de identitate: "In functie de forma si continutul cartii electronice de identitate, se va putea face si o determinare exacta pe partea de impact tehnic. In plus, toata aceasta estimare va fi facuta de Imprimeria Nationala, care trebuie sa asigure si finantarea."Cartea electronica de identitate va contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta, potrivit proiectului de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne.In format electronic vor fi inscrise: datele din formatul tiparit, respectiv numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, precum si semnatura olografa a titularului; prenumele parintilor titularului; un certificat si, dupa caz, certificate calificate, prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica; datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.Prin proiectul de lege se introduce, pentru prima data, posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simpla sau carti electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de doi ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de patru ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.Cartea electronica de identitate va asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate, se arata in proiect.Cu toate acestea, fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Radu Tibichi, a precizat ca ani buni cardul national de sanatate va circula in paralel cu cartea electronica de identitate, iar inlocuirea acestuia se va face treptat.Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple va fi realizata esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.Personalizarea documentelor se va realizeaza in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.