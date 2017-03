4 dintre cei 5 elevi ieseni dusi la spital dupa au participat la un joc ce presupunea sa isi tina respiratia au fost externati

Managerul spitalului de copii "Sfanta Maria" din Iasi, medicul Radu Terinte, a declarat pentru ca patru dintre cei cinci elevi au fost externati in cursul zilei de luni. El a mai spus ca al cincilea elev va iesi din spital in cursul zilei de marti."Evolutia lor a fost buna, iar patru dintre ei au fost externati azi (luni - n.red.), in timp ce cel de-al cincilea copil va fi externat maine (marti - n.r.). Au fost consiliati psihologic, nu sunt probleme. De altfel, a fost mai mult o sperietura, n-au fost adusi in spital in stare grava", a precizat managerul spitalului de copii din Iasi, Radu Terinte.Pe de alta parte, politistii ieseni continua ancheta declansata in urma incidentului petrecut vineri la scoala gimnaziala "Veronica Micle", din municipiu.Din primele cercetari nu reiese ca elevii ar fi participat la jocul preluat de pe internet, numit "Balena Albastra"."Nu rezulta ca elevii ar fi stiut ca jocul se numesta asa. Nu excludem nicio variana, dar deocamdata ipoteza cu acest joc nu se confirma. Cercetarile continua, urmeaza ca politistii sa stea de vorba si cu copiii implicati in jocul respectiv", a declarat Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al Politiei judetului Iasi.Cei cinci elevi ieseni au ajuns vineri la spital, dupa ce au lesinat in timp ce jucau, intr-o pauza, un joc ce presupunea sa isi tina respiratia. Surse din randul medicilor spuneau ca elevii ar fi pus in practica o varianta a jocului "Balena Albastra", lansat in Rusia si din cauza caruia s-ar fi sinucis peste 130 de adolescenti, in timp ce surse din Politie afirmau ca ar fi vorba doar despre o idee lansata de unul dintre copii.Copiii, patru fete si un baiat, cu varste de 12 si 13 ani, invata la Scoala generala "Veronica Micle" din Iasi, incidentul petrecandu-se vineri, intr-o pauza, cand elevii au decis sa participe la un joc periculos, testandu-si rezistenta fara a respira. Potrivit medicilor, in timp ce elevii isi tineau respiratia, altii colegi ii strangeau in brate. Copiilor, insa, li s-a facut rau, fiind transportati la Spitalul de copii "Sfanta Maria" din Iasi.