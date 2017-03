Corina Cretu despre cresterile de salarii pentru bugetari: Comisia Europeana asteapta documentatia de la Guvern sa vedem cat de sustenabile sunt, astfel incat sa nu intram pe procedura de infringement

Invitata la Interviurile Europa FM, Corina Cretu, comisarul european pentru Politici Regionale, a declarat ca la Bruxelles exista temerea ca Romania sa nu ajunga precum Grecia."Comisia Europeana asteapta documentatia din partea Guvernului Romaniei. In aceasta etapa suntem - in ce masura aceste mariri de salarii sunt sustenabile si se poate imbunatati viata oamenilor, in paralel cu mentinerea acestor reguli. Pentru ca am avut cazul Greciei si Comisia Europeana are aceste temeri. Spania, Portugalia au intrat in criza. E important sa nu ajungem si noi la fel. Bani, crestere economica avem. Dar sa vedem cat de sustenabile sunt aceste propuneri de mariri salariale, astfel incat sa nu intram pe procedura de infridgment, de a fi pusi sub observatie pentru felul in care depasim sau nu deficitul bugetar", a spus Corina Cretu.