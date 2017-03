Cercetatorii Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, implicati intr-un proiect de transfer de cunostinte catre mediul privat

Mariana Lucaci, managerul de proiect, a declarat ca prin acest proiect mediul economic sicercetarea au ocazia sa isi dea mana pentru a sprijini dezvoltarea economica lanivel national."Institutul de cercetare va fructifica rezultatele obtinute si va crea puntea de legatura cu mediul privat. Concret, vom putea face transfer de cunostinte dezvoltate in mai multe activitati-sprijin pentru identificarea nevoilor, oferta de tehnologii, accesul la aparatura nostra, tratamente care nu le pot efectua singuri (...) Cercetarea se va putea face chiar in comun", a adaugat Lucaci.Proiectul a fost lansat in 2016 si va dura cinci ani. El este constituit din mai multe proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate cu firmele interesate."Proiectul nostru reprezinta un lucru important, o mandrie si in acelasi timp o provocare, in fata propunandu-ne aceste rezultate financiuare si stiintifice pe care dorim sa le obtinem, la solicitarea mediului socio-economic si privat", spune directorul general al ICPE-CA, Sergiu Nicolaie.Sergiu Nicolae a precizat ca prin acest proiect se urmareste valorificarea capacitatii de cercetare nou create si resursele umane ale institutului.In cei cinci ani, proiectul isi propune sa raspunda eficient solicitarilor mediului privat in domeniul materialelor avansate-materiale carbonice, materiale magnetice, ceramice, compozite, polimerice, care au finalitate in domeniul ingineriei energetice, electrice si biomaterialelor."In programul de cercetare au fost utilizate cele mai noi tehnici de procesare, dar si cele mai noi tehnici si echipamente de caracterizare, punand la punct numeroase tehnologii de obtinere, multe dintre ele fiind transferate catre agentii economici. Speram sa realizam acest lucru si in continuare", a spus directorul general, cu ocazia lansarii proiectului amintit.Proiectul Phoenix este destinat transferului de cunostinte in domeniul eco-nano-tehnologiilor si materialelor avansate, integrand inovarea si dezvoltarea tehnologica furnizata de experienta, expertiza, cunoasterea stiintifica si infrastructura din domeniul materialelor avansate detinute de ICPE-CA.El a fost finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.