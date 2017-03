O adolescenta din Timisoara a inscenat ca primeste mesaje de amenintare dupa ce a jucat "Balena Albastra" pentru a primi un telefon nou

Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate Timisoara s-au autosesizat dupa ce au vazut un reportaj la un post de televiziune in care o fata in varsta de 13 ani, din Timisoara, povestea cum a intrat in jocul "Balena Albastra" si apoi, cand a vrut sa renunte, a inceput sa primeasca amenintari pe telefon.Adolescenta si mama ei au fost chemate, luni, la Politie, pentru a fi audiate, iar in urma verificarii telefonului mobil al copilei, politistii au descoperit ca pe acesta era instalata o aplicatie care ii permitea fetei sa isi trimita singura mesaje.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, politistii au dedus ca fata a inscenat povestea, iar in final aceasta a recunoscut fapta si a spus ca in acest fel a vrut sa obtina de la parinti un telefon mobil nou."Balena Albastra" este un joc online lansat in Rusia si din cauza caruia peste 130 de adolescenti s-ar fi sinucis.In urma cu mai multe zile, trei tineri din Chisinau au murit dupa ce s-au aruncat in gol. Doi dintre ei, in varsta de 15 si 16 ani, au sarit de pe o cladire cu 18 etaje, iar autoritatile ar fi gasit dovezi pe paginile lor de socializare ca ar fi participat la jocul "Balena Albastra", potrivit Unimedia. Cel de-al treilea tanar s-a aruncat de pe o cladire cu 14 etaje.Jocul impune celor care il practica sa indeplineasca mai multe provocari, care pot ajunge pana la a se arunca de pe acoperisuri.Vineri, cinci elevi de la o scoala generala din municipiul Iasi au ajuns la spital, dupa ce au lesinat in timp ce jucau, intr-o pauza, un joc ce presupunea sa isi tina respiratia. Surse din randul medicilor spun ca elevii ar fi pus in practica o varianta a jocului "Balena Albastra", in timp ce surse din Politie, care a deschis o ancheta in acest caz, afirma ca ar fi vorba doar despre o idee lansata de unul dintre copii.