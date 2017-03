Cei doi alpinisti disparuti de sambata in Masivul Retezat au fost gasiti

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi al judetului Hunedoara, Raducu Nicolae, a declarat pentru News.ro ca politistii din localitatea Rau de Mori au sesizat echipele de cautare ca cei doi alpinisti au fost gasiti in viata, in zona barajului din localitate."Politistii de la Rau de Mori ne-au sesizat ca cei doi alpinisti au fost gasiti in zona barajului si sunt in viata. Probabil au traversat culmea Bucurei, ajungand in zona lacului Bucura, apoi au mers spre baraj sau e posibil sa fi urmat un alt treseu. Important e ca sunt in viata", a declarat Raducu Nicolae.Sursa citata nu a putut preciza care este starea de sanatate a celor doi barbati, urmand ca acestia sa primeasca ingrijirile medicale necesare.Cei doi alpinisti au parasit sambata Refugiul Gentiana spunand ca vor sa se catere in zona cunoscuta cu numele de "Peretii Bucurei", din Muntii Retezat fiind dati disparuti seara, de catre colegii lor.Echipele de salvare au pornit in cautarea celor doi, insa au facut cale intoarsa din cauza vremii nefavorabile. Cautarile au fost reluate luni dimineata, de trei echipe de salvare formate din salvamontisi si jandarmi montani, care au pornit pe trei trasee diferite.