INTERVIU Caludia Tapardel, europarlamentar: Scenariul privind o Europa cu doua viteze umbreste motivul de sarbatoare pentru statele europene - aniversarea a 60 de ani de la crearea UE

Discutia cu privire la "Europa in doua viteze" a inceput cu punerea acestui subiect pe agenda Summit-ului care va avea loc in capitala Italiei pe 25 martie, cu ocazia aniversarii a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma. Totodata, Comisia Europeana avea in pregatire o Carte alba privind viitorul Europei, pe care a decis sa o faca publica mai devreme decat era planificat. Apoi, subiectul a fost dezbatut saptamana trecuta in plenul PE, urmand sa fie discutat de sefii de state si guverne la Roma pe 25 martie, a mai explicat europarlamentarul roman."In acest context, consider ca decizia liderilor Germaniei, Frantei, Italiei si Spaniei de a se reuni saptamana trecuta in format restrans la Versailles a fost una neoportuna si transmite un mesaj gresit cu privire la viitorul Uniunii Europene ca entitate formata din 27 de state. Speranta mea este ca liderii europeni vor reusi sa treaca peste orgoliile nationale, mai ales dupa incheierea procesului electoral din Franta si Germania, si vor abandona aceasta idee pe care o consider sortita esecului. Mai sper, de asemenea, ca ne-am invatat lectia primita in urma referendumului din Marea Britanie in ceea ce priveste retorica dezbinatoare si ne vom concentra pe ce putem face impreuna, nu separat sau in grupuri mici si fara prea mare influenta in fata unor tari precum China", este de parere Claudia Tapardel.De asemenea, disputa legata de o Europa cu doua viteze s-a intensificat in ultimele saptamani in special din cauza unei rezolutii aprobata de Parlementul European, care ar fi urmat sa contureze diferentieri intre statele din zona euro si cele din afara acestei zone. Una dintre rezolutii, redactata de europarlamentarul belgian Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE, propunea, intre altele, ca dupa ce este adoptata o capacitate bugetara pentru zona euro, iar Parlamentul European si Consiliul voteaza chestiuni specifice zonei euro, toti deputatii sa poata vota; dar sa fie avut in vedere, ca posibila abordare, un vot diferentiat: voturile deputatilor europeni alesi in zona euro sa fie luate in considerare, iar cele ale deputatilor din tarile non-euro sa fie doar consultative. Articolul referitor la votul diferentiat a fost scos in cele din urma din forma finala a rezolutiei, cu toate acestea majoritatea europarlamentarilor romani au votat impotriva acestei rezolutii."Raportul lui Verhofstadt putea fi un prilej de a discuta eventuale modificari institutionale, dar nu am fost de acord cu unele dintre propunerile acestuia. De exemplu, trecerea de la unanimitate la vot in majoritate calificata (VMC) este problematica pentru ca poate dilua capacitatea unor state membre de a influenta procesul decizional la nivelul UE, ceea ce va genera frustrare mai ales intr-un context in care unele state membre se confrunta cu un curent de opinie semi-ostil fata de Bruxelles", spune Claudia Tapardel.Insa, europarlamentarul roman se declara de acord cu fostul premier belgian si cu Comunicarea publicata de catre Comisia Juncker referitor la faptul ca Uniunea Europeana nu mai corespunde asteptarilor cetatenilor sai: "Undeva pe parcurs, procesul decizional a devenit prea greoi, iar institutiile europene nu au mai comunicat eficient cu cetatenii pe care ii reprezinta. Asa am si ajuns in situatia in care vedem un numar tot mai mare de partide anti-europene si cu un mesaj populist, in ciuda tuturor lucrurilor bune pe care Uniunea Europeana le-a adus in toate statele membre".Intrebata ce a ar trebui sa faca Romania pentru a indeparta scenariul Europei cu doua viteze, Claudia Tapardel a declarat ca tara noastra trebuie sa se opuna oricaror decizii la nivelul institutiilor UE care ar duce la adancirea diviziunilor dintre statele membre si care ar alimenta curentele eurosceptice: "Asta inseamna ca liderii nostri politici, din tara sau de la Bruxelles, trebuie sa ia o pozitie ferma si sa blocheze crearea unei Europe in doua viteze daca intr-adevar se va pune aceasta problema in discutiile dintre liderii europeni."De asemenea, ea este de parere ca acest scenariu poate fi un pas spre spre destramarea Uniunii Europene, cu serioase consecinte pentru cetatenii romani care nu vor mai beneficia de aceleasi drepturi sau protectie ca cei din grupul de tari care formeaza nucleul."Europa cu doua viteze presupune ca Uniunea Europeana va urma o cale in care unele state membre opteaza sa coopereze mai strans, avansand in domeniul apararii, securitatii si al justitiei. In acelasi timp, alte state membre, inclusiv cele care nu se afla zona euro, raman excluse din aceasta cooperare aprofundata in domenii cheie. Concret, acest lucru inseamna ca drepturile cetatenesti care deriva din legislatia UE incep sa difere, in functie de tara in care traiesc cetatenii, iar statele care ar constitui nucleul dur al Uniunii vor pune la dispozitie bugete suplimentare pentru domeniile in care aleg sa aprofundeze cooperarea.Temerea care a aparut insa este ca aceasta posibila arhitectura institutionala nu va duce decat la divizarea Uniunii Europene intru-un club select al statelor membre mai vechi si o periferie a celor mai noi, considerate cumva de mana a doua. In acest caz, tara noastra se afla intr-o pozitie perdanta, neaflandu-se nici in zona Euro, nici in Schengen, desi este recunoscut la nivelul celor state membre ca indeplinim conditiile de aderare", a mai declarat Claudia Tapardel.