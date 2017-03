Politia a incercat sa ridice luni la pranz o dubita parcata in scuarul de la Piata Victoriei, transmite reporterul HotNews.ro. Politistii au adus si o masina speciala pentru tractare, dar, dupa parlamentari cu protestatarii aflati acum in piata, masina de tractare a plecat. Dubita a fost folosita in timpul protestelor pentru a pune muzica in Piata Victoriei.Imagini VIDEO din Piata Victoriei: