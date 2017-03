Trei echipe de salvamontisti si jandarmi montani au plecat in cautarea celor doi alpinisti disparuti de sambata in Masivul Retezat

"Imediat ce s-a luminat de ziua, echipele de salvatori au plecat in cautarea celor doi alpinisti din Craiova. Cautarile se desfasoara in conditii meteo nefavorabile, deoarece in zona viscoleste cu putere, este ceata si a inceput sa cada lapovita", a declarat seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Potrivit acestuia, in operatiunile de salvare sunt implicati 19 salvamontisti si opt jandarmi montani.O prima echipa, formata din patru salvamontisti, a plecat luni dimineata de la Cabana Buta spre Poiana Pelegii si apoi Refugiul Bucura, unde se presupune ca s-ar fi putut adaposti persoanele cautate.A doua echipa, formata din cinci salvamontisti si trei jandarmi montani, a plecat de la Refugiul Gentiana, pe Valea Pietrele, si a reusit sa ajunga deja la baza "Peretului Bucura", unde incearca sa-i gaseasca pe cei doi craioveni.Cea de-a treia echipa, cu cinci salvatori, urca de la Cabana Pietrele pe Valea Stanisoarei, spre varful Bucura.La Refugiul Gentiana se mai afla cantonata o echipa, formata din cinci salvamontisti si patru jandarmi montani, care va interveni imediat ce va fi necesar.Cei doi alpinisti din Craiova au venit, la sfarsitul saptamanii trecute, la Refugiul Gentiana din Retezat impreuna cu un grup de prieteni. Ei au anuntat sambata ca pleaca spre un traseu omologat de catarare din apropierea varfului Bucura, de unde nu s-au mai intors. Colegii lor au incercat sa-i gaseasca, fara succes, dupa care au cerut ajutor Salvamontului.Salvatorii nu pot comunica prin telefon cu cei doi turisti pentru ca acestia si-au lasat telefoanele mobile la Refugiul Gentiana, atunci cand au plecat pe traseu.Operatiunile de cautare au inceput duminica dimineata, dar s-au oprit temporar din cauza viscolului puternic, a ninsorii si a cetei dense.Salvatorii iau in calcul mai multe variante, sperand ca alpinistii au reusit sa-si construiasca un bivuac sub o stanca mai mare sau au reusit sa se retraga la Refugiul Bucura pentru a se adaposti.